Eltern können Kinder in Stuhr nur noch online für Krippe und Kita anmelden

Von: Andreas Hapke

Anmeldung per Laptop: Bürgermeister Stephan Korte und Pressesprecher Frank Meierdiercks präsentieren das neue Online-Verfahren. Das Portal ist ab Donnerstag, 29. Dezember, freigeschaltet. © Andreas Hapke

Die Anmeldung von Kindern für die Krippen und Kitas der Gemeinde Stuhr ist ab sofort nur noch online möglich. Das Verfahren läuft vom 2. bis zum 31. Januar. Dies gilt auch für Sprösslinge, die bereits eine Einrichtung der Kommune besuchen. Auf dem Portal können sich Eltern ab dem 29. Dezember registrieren.

Stuhr – Eltern müssen sich bei der Anmeldung ihres Nachwuchses für eine Stuhrer Krippe oder Kita umstellen. Das Verfahren ist jetzt nur noch online möglich, es greift bereits für das am 1. August beginnende Kindergartenjahr 2023/24. Ausgenommen sind die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, für die eine Registrierung via Internet (noch) nicht vorgesehen ist.

Wie Weyhe feiert also auch Stuhr seine Premiere mit der Online-Anmeldung. Und doch gibt es Unterschiede. Zum einen läuft die Frist in Stuhr nur vom 2. bis zum 31. Januar 2023 und ist somit zwei Wochen kürzer als beim Nachbarn. Zum anderen können die Eltern in Weyhe ihren Antrag nach wie vor schriftlich einreichen, während Stuhr nicht mehr zweigleisig fährt und nur den digitalen Weg vorgibt. Und: Kitas in freier Trägerschaft sind laut Pressesprecher Frank Meierdiercks „im ersten Step“ nicht berücksichtigt. „Wenn sie sich dem Verfahren anschließen wollen, wäre das später möglich.“

Ganz ohne Papier geht es aber dann doch nicht

Eingebunden ist das Prozedere als Link auf der Startseite der Gemeinde, www. stuhr.de. Von dort aus gelangen die Nutzer zum Serviceportal, wo sie sich für die Online-Anmeldung registrieren müssen. Ein Zugang als Gast ist nicht möglich.

Ganz ohne Papier geht es aber dann doch nicht. Die Sorgeberechtigten müssen eine Erklärung zum Aufnahmeantrag unterschreiben und bei Berufstätigkeit zusätzlich einen Nachweis des Arbeitgebers vorlegen. Diese Dokumente müssen sie einscannen und hochladen.

Wer nicht über einen Drucker verfügt, erhält die Formulare im Rathaus und in allen Kindertagesstätten. „In besonderen Fällen erhalten die Eltern natürlich Hilfe“, sagt Meierdiercks (siehe Ansprechpartnerinnen).

Noch gebe es lediglich eine Testoberfläche

Antragsberechtigt sind laut Verwaltung Kinder, die ihren ersten Wohnsitz in Stuhr haben und bis zur Aufnahme das erste Lebensjahr vollendet haben. Sprösslinge im Alter von ein bis drei Jahren können für eine Betreuung in der Krippe angemeldet werden. Ab Vollendung des dritten Lebensjahres ist der Besuch des Kindergartens möglich. Wichtig: Über das Online-Portal müssen alle Kinder angemeldet werden, auch wenn sie bereits eine Einrichtung der Gemeinde besuchen.

Das Portal steht ab Donnerstag, 29. Dezember, zur Verfügung. Noch gebe es lediglich eine Testoberfläche, die gerade ihren „letzten Feinschliff“ bekomme, wie Meierdiercks berichtet. „Wir sind im Zeitplan.“ Dass die Frist für die Anmeldung knapp bemessen ist, glaubt er nicht. „Wir werden das Verfahren noch bewerben.“ Auch in den Kitas würden die Eltern darüber informiert.

Meierdiercks spricht von einer übersichtlichen Methode. „Wir haben sie schon mehrfach intern getestet.“ Das Portal stammt von der Firma Nolis, ein auf E-Government-Lösungen spezialisierter Software-Anbieter. „Das nutzen viele Gemeinden, auch Weyhe“, weiß der Pressesprecher. Der Anbieter begleite die Kommunen und reagiere auf das, was die Rathäuser benötigten.

Vereinfachte und beschleunigte Prozesse versprachen sich die Christdemokraten

Die digitale Form der Anmeldung hatte die CDU-Fraktion zwar in der März-Sitzung des Ausschusses für Jugend, Freizeit, Kultur und Soziales beantragt. Vereinfachte und beschleunigte Prozesse versprachen sich die Christdemokraten davon. Den Ausschlag für die Umstellung habe das aber nicht gegeben, betont Bürgermeister Stephan Korte. „Die Gemeinde verfolgt schon lange eine Strategie, wie das Rathaus seine Serviceleistungen digital anbieten kann.“

Korte verweist auf das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG). Dies verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Leistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Das OZG zielt auf knapp 600 Dienstleistungen „für alle Lebenslagen“ ab, wie Korte es formuliert.

Angebote und Schnuppertag Die Gemeinde Stuhr bietet in insgesamt 13 Kindertagesstätten eine Betreuung in vierstündigen Vormittagsgruppen, sechsstündigen Gruppen mit Mittagessen sowie in achtstündigen Ganztagsgruppen an. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Frühdienst von 7 oder 7.30 bis 8 Uhr oder einen Spätdienst von 14 bis 15 Uhr in Anspruch zu nehmen. Betreuungszeiten von mehr als vier Stunden werden in der Regel an Kinder berufstätiger Eltern vergeben. Im Zuge der Inklusion werden behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam in Integrationsgruppen betreut. Das Betreuungsangebot variiert von Kita zu Kita und hängt von den räumlichen und personellen Kapazitäten ab.

Für alle Eltern, deren Kinder noch keine Kita besuchen, veranstalten alle 13 Einrichtungen einen Schnuppertag. Sie laden für Samstag, 14. Januar 2023, von 10 bis 13 Uhr ein. Es besteht die Möglichkeit, bis zu drei Kindertagesstätten kennenzulernen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung auf der Internetseite der Gemeinde Stuhr (www.stuhr.de) erforderlich. Das Online-Modul ist ab dem 29. Dezember freigeschaltet. Außerdem gibt es auf der Internetseite Informations- und Bildmaterial zu den einzelnen Kindertagesstätten.

Die Gemeinde habe bereits viel erledigt, etwa Bezahlverfahren und Rechnungswesen digitalisiert. Weil das Land Niedersachsen „noch nicht so gut aufgestellt“ sei, habe die Kommune einiges selbst angeschoben, zum Beispiel das Bauantragsverfahren.

Erfahrungen mit Online-Anmeldungen hat die Gemeinde übrigens schon beim Ferienspaß gesammelt. Nach der gewöhnungsbedürftigen Umstellung hat sich das Prozedere schnell bewährt.

Ansprechpartnerinnen

Wer Fragen zum neuen Online-Verfahren hat, kann sich an folgende Sachbearbeiterinnen wenden: Frau Liebig (Zimmer 235, Telefon 0421/56 95-235), Frau Schumacher (Zimmer 240, 0421/56 95-290), Frau Münster-Bachmann (Zimmer 234, 0421/56 95-234) und Frau Rudolf (Zimmer 234, 0421/56 95-284).