Rat beschließt Kita-Entwicklungskonzept

Stuhr - Mehr Erzieher, neue Einrichtungen, kürzere Betreuungszeiten und ein erschwerter Zugang zur Ganztagsbetreuung sind wesentliche Punkte des Entwicklungskonzepts für Kitas in Stuhr. Wie berichtet, hat der Rat dieses befürwortet.

Die Sitzung war weniger emotional als die des Ausschusses am Vortrag. Doch auch am Mittwoch machten Eltern ihrem Unmut Luft. Eine Mutter merkte an, dass nicht jeder Arbeitnehmer an jedem Tag die gleiche Zahl an Arbeitsstunden leiste.

Fachbereichsleiter Detlev Gellert: „Es war uns bewusst, dass wir nicht alle Arbeitszeiten abdecken können.“ Aber es sei die einzige Möglichkeit, das Betreuungsangebot aufrechtzuhalten.

Bernhard Helmerichs (Grüne) betonte, dass Stuhrs pädagogisches Angebot über dem liege, was gesetzlich gefordert werde. Dafür dürfe die Gemeinde nicht abgestraft werden. Die Grünen fordern, dass vom Land Geld fließt.

Gerd Harthus (SPD) meinte, dass Stuhr die Arbeitsmarkt-Situation nicht zu verantworten habe – sich ihr aber stellen müsse. Finn Kortkamp (CDU) findet, dass Stuhr die duale Erzieher-Ausbildung fördern sollte. „Um nicht das jetzige System gegen die Wand zu fahren, müssen wir ein neues aus der Taufe heben“, so Alexander Carapinha-Hesse (FDP). Gerd-Wilhelm Bode („Besser“) führte aus, dass Belange von Kindern wichtig seien – es aber noch andere wichtige Projekte gebe. Das Konzept sei nicht schlecht, die Umsetzung fragwürdig. Er stimmte dagegen, Rita Bode enthielt sich.

