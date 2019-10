Wie einst Lale Andersen

Stefanie Golisch begeistert mit „Lili Marleen“ und weiteren Liedern

+ Stefanie Golisch fordert dazu auf, für Frieden zu beten und zu kämpfen. Foto: Jantje Ehlers

Stuhr - Von Angelika Kratz. Zu einem goldenen Oktobertag im Herzen entwickelte sich der Donnerstag trotz frostig-kühlem Nieselwetters für die Besucher eines musikalischen Abends in der Stuhrer Kirche. Diese waren einer Einladung des Landfrauenvereins Stickgras-Stuhr gefolgt, die sich nicht nur an ihre Mitglieder gerichtet hatte. Die Veranstaltung war offen für alle Interessierten. Und die kamen zur Freude der Gastgeber und des Stars des Abends, Stefanie Golisch, überaus zahlreich. „Über so viele Menschen in der St.-Pankratiuskirche würde sich sonntags sicherlich auch der Pastor freuen“, schaute eine Zuhörerin sichtbar beeindruckt auf die dicht besetzten Kirchenbänke.