Einsatzübung im Disco-Nebel

Feuerwehr Seckenhausen nutzt altes Gebäude vor Abriss zu Trainingszwecken

+ Unter Atemschutz meisterten die Mitglieder der Feuerwehr das Übungsszenario. Foto: Feuerwehr

Seckenhausen – Ein altes Gebäude muss an der Mittelstraße in Seckenhausen einem Neubau weichen. Doch bevor das Haus endgültig abgerissen wird, hat es der Besitzer der örtlichen Feuerwehr als Übungsobjekt zur Verfügung gestellt. So konnte diese bei ihren zwei jüngsten Übungsdiensten verschiedene Suchtechniken nach vermissten Personen unter Atemschutz im Haus trainieren.