Einsatz: Ärger über Beleidigung und Behinderung

Moordeich – Die Feuerwehr Stuhr musste am Sonntag Diskussionen führen, um zu einer Einsatzstelle zu gelangen. Dort angekommen, wurde sie eigenen Aussagen zufolge durch einen uneinsichtigen Falschparker behindert und beleidigt.

Doch von Anfang an: Die Einsatzkräfte wurden um 14.45 Uhr alarmiert. Bewohner eines Hochhauses in Moordeich hatten in einer Nachbarwohnung einen Rauchmelder gehört. Da auf Klingeln keiner reagierte, wählten sie den Notruf.

Da im Brandfall der Fahrstuhl tabu ist, nahmen die Einsatzkräfte die Treppe. In voller Schutzausrüstung und ausgerüstet mit Löschgerät und Werkzeug liefen sie in den siebten Stock. Bei der Hitze war das laut Feuerwehrsprecher Christian Tümena ein schweißtreibendes Unterfangen.

Da kein Rauch zu sehen war, entschied sich Einsatzleiter Rainer Troue dagegen, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Er forderte die Drehleiter aus Brinkum nach. Mit deren Hilfe gelangte ein Trupp über den Balkon und ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Auch drinnen stellte die Feuerwehr weder Feuer noch Rauch fest. Sie entfernte den Rauchmelder.

Losgelöst vom eigentlichen Einsatz habe es einige Probleme gegeben, bedauert Tümena. Aufgrund des Silbersee-Triathlons waren Straßen gesperrt. Mit den Organisatoren sei vereinbart gewesen, dass im Falle eines Einsatzes alle Feuerwehrleute durchgelassen werden. Dies habe nicht überall geklappt, sodass es zu Diskussionen zwischen den anrückenden Feuerwehrleuten in ihren Privatautos und dem Absperr-Personal gekommen sei. Diese hätten zu Verzögerungen geführt. „Zum Glück waren schlussendlich keine Personen in Gefahr“, so Tümena.

Am Hochhaus dann das nächste Problem. Aufgrund der Höhe und Lage des Gebäudes gibt es drumherum gesperrte und markierte Flächen zur Aufstellung von Feuerwehrfahrzeugen. Ein Anwohner hatte diese zugeparkt und musste freundlich aufgefordert werden, sein Fahrzeug zu entfernen. „Dieser Aufforderung kam er zwar nach, zeige aber absolutes Unverständnis und reagierte mit äußerst unflätigen Schimpftiraden“, berichtet Tümena. Aufgrund der Beleidigungen und der Aussage, dass er auch künftig dort parken werde, sei der Vorfall zur Anzeige gebracht worden.