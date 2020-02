Dreye – Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Dreye hat Ortsbrandmeister Jens Dummeyer berichtet, dass es derzeit 31 aktive Mitglieder gibt, darunter fünf Frauen. Des Weiteren zählen sechs Alterskameraden sowie ein Mädchen und neun Jungs in der Jugendabteilung zur Ortsfeuerwehr.

Dummeyer betonte, dass die Arbeit in der Kinder- und der Jugendfeuerwehr hervorragend sei. Er erhofft sich aus deren Reihen Zuwachs für die Einsatzabteilung, damit die herausfordernden Einsätze auch in Zukunft mit ausreichend Personal gestemmt werden können. Im zurückliegenden Jahr hat die Ortsfeuerwehr laut einer Pressemitteilung 36 Einsätze bewältigt (elf Brandeinsätze, acht technische Hilfeleistungen, zwei Brandsicherheitswachen und 15 Brandmeldeanlagen). Höhepunkt sei 2019 die Übergabe des Löschengruppenfahrzeugs 10 (LF10) in Luckenwalde im November gewesen, so Dummeyer.

Der Ortsbrandmeister bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister sowie den Mitgliedern des Fachausschusses und der Verwaltung. Er beförderte zudem zusammen mit Folkard Wittrock, stellvertretender Gemeindebrandmeister, Flora Albinsky zur Feuerwehrfrau, Nico Dummeyer zum Feuerwehrmann und Kevin Schierenbeck zum Löschmeister.

Wittrock wünschte den Mitgliedern der Feuerwehr, dass sie immer gesund von den Einsätzen zurückkommen. Im Namen der Gemeinde Stuhr brachten Ingrid Söfty, Hans-Wilhelm Niemeyer und Udo Petersohn ihren Respekt für die Arbeit der Ortsfeuerwehr zum Ausdruck.