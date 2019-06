„Einfach mal wachsen lassen“: Diskussion über Artenvielfalt

Stuhr - Von Heiner Büntemeyer. Der von zwei Schülern des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums Twistringen, Luca Perin und Melvin Melloh, gedrehte Film „Wir schaffen Lebensraum“ war der Türöffner für eine angeregte Diskussion im Stuhrer Rathaus. Auf Einladung der W.I.N.-Region waren etwa 30 Gäste gekommen, die W.I.N.-Generalmanager Michael Wenzel begrüße.

Ziel dieses Films sei es, auf Probleme im Bereich des Umweltschutzes, der Artenvielfalt und des Insektensterbens aufmerksam zu machen und nach Lösungen zu suchen. „Ich möchte Sie als Botschafter der Artenvielfalt ausbilden“, erklärte Wenzel, – obgleich die allermeisten Zuhörer das längst waren. Wenzel regte sie an, nicht nur etwas im eigenen Garten zu verändern, sondern auch Nachbarn und Freunde zu sensibilisieren. Jeder sei aufgefordert, mehr Natur zuzulassen, über ökologischere Gartengestaltung nachzudenken. Er trage sich mit dem Gedanken, mit einer Wanderausstellung gelungene und weniger gelungene Beispiele zu zeigen, berichtete Wenzel. Er ist auch auf der Suche nach Referenten für geplante Qualifizierungsmaßnahmen für Bauhof-Mitarbeiter.

Im Anschluss an den Film gaben Ulrike Buck (Nabu Weyhe), Marc Plitzko (Umweltbeauftragter Stuhr), Ulf Panten (Umweltbeauftragter Weyhe) und der Stuhrer Landwirt André Mahlstedt Statements ab und diskutierten mit den Besuchern.

Ulrike Buck erinnerte an frühere Naturschutz-Projekte. Das Problem des Insektensterbens lasse sich nicht „mal eben“ durch gezielte Maßnahmen beheben. „Das ist ein langer und ständiger Prozess“, erklärte sie.

Panten warb für mehr Toleranz im Garten. „Einfach mal wachsen lassen“, empfahl er. So notwendig jeder Quadratmeter Blühfläche auch sei, es müsse das Ziel sein, diese Flächen miteinander zu vernetzen, damit ein genetischer Austausch erfolgen könne.

André Mahlstedt berichtete über die von ihm angelegten Blühstreifen, erklärte die von ihm praktizierte Fruchtfolge und den Anbau von Zwischenfrüchten. Ebenso erinnerte er daran, dass er aus wirtschaftlichen Gründen zur intensiven Nutzung seiner Flächen gezwungen sei. Marc Plitzko unterstützte seine Argumentation: Landwirte leisteten mit ihrem Beitrag zur Bio-Diversität eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und das müsste von der Gesellschaft honoriert werden. Es müsse auch überlegt werden, ob angesichts der hohen Pachtpreise nicht endlich Grundstückseigentümer mit in die Verantwortung genommen werden sollten. Es sei bedauerlich, dass für das Artensterben fast ausschließlich die Landwirtschaft verantwortlich gemacht werde. So trage beispielsweise die nächtliche Lichtverschmutzung auch in erheblichem Maß dazu bei.

Manfred Böcker berichtete, dass die Naturschutzverbände in vielen Gremien Sitz und Stimme hätten. Er beschrieb aber auch, wie lang „Wege durch die Gremien“ sind, wenn es um Naturschutz geht. Dass andere Interessen oft Priorität haben, beschrieb Ulrike Buck am Beispiel der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes Dreye.

Ein Zuhörer meinte, wenn an diesem Abend über „Web 4.0“ diskutiert worden wäre, dann wären vermutlich 200 Zuhörer erschienen. Er möchte eine höhere Wertschätzung von Natur und Umwelt erreichen. „Aber damit kann man ja kein Geld verdienen“, fügte er hinzu.