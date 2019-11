Ortskern Brinkum: Gemeinde und KSK besiegeln Kooperation

Die Gemeinde hat einen neuen Dienstleister für die Vermarktung ihrer Flächen im Brinkumer Ortskern gefunden. Nach dem ersten und am Ende ergebnislosen Versuch mit dem Hamburger Büro Drost Consult soll es nun die Kreissparkasse (KSK) Syke wuppen.

Stuhr - Was dem CDU-Fraktionschef Frank Schröder versehentlich schon im jüngsten Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt herausgerutscht war, haben Kommune und Kreditinstitut jetzt in einen Vertrag gegossen. Stadtplaner Christian Strauß spricht von einer Vertriebsvereinbarung, die gestern unterzeichnet wurde und somit „ab sofort“ gilt.

Laut Strauß ist die Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Bank auf ein knappes halbes Jahr beschränkt. Die Frist ende am 30. Juni kommenden Jahres, könne bei Bedarf aber auch verlängert werden. „Wir wollen uns nicht unendlich aneinanderbinden“, sagt Jörg Städtler, Leiter des Immobilien-Services der KSK. „Wenn nach sechs Monaten nichts passiert ist, muss man darüber nachdenken, wie man Prozesse gegebenenfalls anpassen kann.“

KSK will Interessenten begeistern

Laut Strauß ist die Vereinbarung „einfach gestrickt“. Es gehe im Wesentlichen darum, dass die KSK die Vermarktung der Flächen vornehmen solle. „Wir brauchen kein 20-seitiges Papier für unsere Zusammenarbeit, um uns in Feinheiten zu verstricken“, sagt Städtler.

Warum auch? Die Beschlusslage zum Ortsentwicklungskonzept und damit die Grundzüge der bisherigen Planung behalten laut Strauß ihre Gültigkeit. „Nichts ist aufgehoben“, sagt er, das gelte auch für die Auswahlmethode. „Die Interessenten präsentieren ihre Konzepte, dann wird man Gespräche führen über die konkrete Ausgestaltung, und am Ende entscheidet eine Jury über den Sieger.“

Laut Städtler möchte die KSK die sechs Monate dazu nutzen, „Interessenten zu begeistern. Den Prozess werden wir dann noch nicht abgeschlossen haben. In sechs Monaten ein Konzept zu erstellen, dass allen Vorgaben entspricht, ist utopisch.“ Idealerweise reiche der Investor ein Angebot für sämtliche drei Teilbereiche ein. Eine Aufteilung von Teilflächen an mehrere Interessenten halte er aber ebenfalls für möglich. Sollte ein potenzieller Investor Probleme mit der Beschlusslage haben, müsse man sich an einen Tisch setzen und Lösungen finden.

Die KSK möchte von ihren Kontakten zu regionalen Akteuren profitieren, die zum Teil auch überregional tätig seien. Namen habe er bereits im Hinterkopf, sagt Städtler, „aber die werden Sie von mir nicht erfahren“.

„Gewisse Nähe und Vertrauen“ zur KSK

Nach Auskunft des Ersten Gemeinderats Ulrich Richter sei die Auftragsvergabe freihändig erfolgt, eine Ausschreibung sei nicht notwendig gewesen. Kompetenz und Erfahrung mit Vorhaben in dieser Größenordnung hätten den Ausschlag gegeben. Und: Zur KSK als öffentlich-rechtliche Institution, deren Gewährungsträger der Landkreis sei, „haben wir eine gewisse Nähe und Vertrauen. Im Vordergrund steht: Wir brauchen jemanden, dem wir das Erreichen des Ziels uneingeschränkt zutrauen“.

„Wenn wir uns das nicht zutrauen würden, wären wir fehl am Platz“, sagt Städtler. Er freut sich darüber, „dass die Gemeinde auf uns zugekommen ist“. Die Frage, ob das nicht schon früher hätte passieren können, beantwortet Strauß mit der damals „anderen Stufe des Verfahrens. Die Konzepte waren noch alle im Entstehen, etwa die Verkehrsplanung“. Zudem habe die Kommune städtebauliche und architektonische Schwerpunkte gesetzt, Drost Consult dort entsprechende Kompetenzen gehabt. Die ursprüngliche Aufteilung in einen Investorenwettbewerb, in dem die Bewerber die angestrebten Nutzungen darlegen, und einen anschließenden Architektenwettbewerb, ist laut Strauß aufgehoben. Beides ist nun in einem Prozess zusammengefasst. Dieser neue Weg scheint für die KSK gangbar.

Einbeziehung des Grundstücks am „Bremer Tor“

Ob Vorschläge aus der Bevölkerung noch in das Konzept einfließen könnten, zum Beispiel die Vorstellungen der Initiative „Brinkum in Fahrt“, schloss Städtler zumindest nicht aus: „Gespräche kann man immer führen.“

Ebenso offen zeigte er sich für eine – allerdings spätere – Einbeziehung des Grundstücks am „Bremer Tor“ in das Ortskernkonzept. „Vielleicht gibt es eine Sogwirkung für diese Fläche, wenn die anderen Teilbereiche vermarktet sind.“ Vorsichtiger formulierte es Stadtplaner Strauß: „Das Bremer Tor ist erst mal nicht in der Fläche, die vermarktet werden soll.“ Laut B-Plan seien dort bereits Bushaltestellen vorgesehen.