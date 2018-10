„Eines der besseren Jahre“ für Landwirt True

Blocken - Von Andreas Hapke. Die Hiobsbotschaften nehmen kein Ende: Auch bei ihrer Kohlernte müssen die Landwirte wegen der diesjährigen Dürre voraussichtlich starke Einbußen hinnehmen. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt geht der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK) beim Grünkohl nur von der Hälfte des Ertrags aus.

Horst True fällt da aus dem Rahmen. Aus unterschiedlichen Gründen genießt der Blockener Landwirt „eines der besseren Jahre“. True erzählt die Geschichte eines Bauern, der 25 Hektar Grünkohl nicht wie sonst mit Wasser aus einem öffentlichen Gewässer versorgen konnte. „Man hat es ihm verboten. Da war es nix mit Kohl dieses Jahr. Geht man von drei Pflanzen pro Quadratmeter aus, ist das ein Verlust von 30.000 Pflanzen pro Hektar.“

In diesen Dimensionen kann und will True gar nicht denken, doch dafür stellt die Dürre für ihn kein Problem dar. Der Blockener bewirtschaftet wesentlich kleinere Flächen, die er aber im Gegensatz zu vielen anderen Landwirten beregnen konnte. Das macht seinen Ertrag in diesem Jahr wertvoll. „Uns hat das Wetter in die Karten gespielt“, bilanziert er. Das Geschäft auf dem Wochenmarkt in Bremen laufe gut.

Beispiel Blumenkohl, den die Landwirte in diesem Jahr nicht auf den ausgetrockneten Stoppelfeldern anpflanzen konnten und für den laut True „noch nie dagewesene Preise“ aufgerufen werden. Seiner Auskunft nach muss der Kunde auf dem Großmarkt für eine Kiste mit sechs Köpfen zwölf Euro bezahlen. „Die gab es auch schon für drei Euro, denn eigentlich hat man eher eine Schwemme von diesem Gemüse.“

1,50 bis 2 Euro pro Kopf

Er selbst erzielt auf dem Wochenmarkt 1,50 bis 2 Euro pro Kopf. „Wir nehmen nicht, was wir nehmen müssten, wenn wir ihn selber auf dem Großmarkt kaufen müssten“, sagt True. 120 der insgesamt 320 Quadratmeter sind verkauft, den letzten Blumenkohl erntet er „um den 1. November herum. Der wächst ja noch wie verrückt“.

Auf einem anderen Feld sprießen Salat und Grünkohl nicht so wie sonst – sondern wesentlich besser. „Dass der Salat so früh blüht, hat es bei mir noch nicht gegeben“, stellt True fest. Und auch der Grünkohl scheint in diesem Jahr rekordverdächtig, er schießt in die Höhe und macht sich breit. „Die Pflanzen haben zueinander einen Abstand von 50 Zentimetern. Zum ersten Mal kann man hier nicht mehr durch die Reihen gehen, so groß sind sie bereits.“

Dies begründet der Landwirt nicht nur mit der Beregnung, sondern auch mit der „guten Fruchtfolge“. Erstmals hatte True zuvor auf dem ganzen Feld Bohnen angepflanzt, die für einen stickstoffreichen Boden sorgen. „Den Salat musste ich gar nicht mehr düngen, den Grünkohl ein bisschen.“

Umsatz von Witterung abhängig

Letzterer wächst auf insgesamt 750 Quadratmetern, das sind rund 4.000 Pflanzen. True rechnet mit bis zu fünf Pfund schweren Exemplaren. „Geht man von 50 Prozent Abfall aus, sind im Schnitt mindestens ein Kilo pro Pflanze verwertbar.“ Dafür könne er in diesem Jahr drei Euro nehmen. „Das haben wir noch nicht gehabt.“ Wie groß der Umsatz am Ende sein wird, hängt von der Witterung ab. „Nachts Frost und tagsüber drei bis vier Grad, das macht die Pflanzen robust“, sagt Horst True, der den Grünkohl bis Februar erntet.

Bei einigen seiner rund 30 verschiedenen Gemüsesorten meinte es das Wetter zu gut mit ihm. Bei Gurken und Tomaten etwa habe er eine übermäßige Ausbeute erzielt, mitunter war es die dreifache Menge. Den Ertrag einer normalen Ernte habe er verkauft. „Über den Rest haben sich die Hühner gefreut.“