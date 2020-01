Ein Job in einer zweiten Familie

Seckenhausen - Von Andreas Hapke. Ist Andrea Thomsen als Feuerwehrfrau noch eine Exotin oder ein weiteres Beispiel dafür, dass Frauen inzwischen angekommen sind in der einstigen Männerdomäne? Die klare Antwort lautet: jein. Die Frauenquote ist von Truppe zu Truppe, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich (siehe Infokasten). Doch eins macht Andrea Thomsen tatsächlich zur Ausnahme: Sie ist gleichzeitig Mitglied der Berufsfeuerwehr Bremen und der Ortsfeuerwehr Seckenhausen, letzteres seit knapp einem halben Jahr.

„Ich bin beim Osterfeuer angesprochen worden, ob ich nicht mal zu einem Übungsdienst kommen wolle. Dort bin ich dann direkt verhaftet worden“, sagt sie. Für die Seckenhauser ein Glücksgriff: Schließlich bringt Thomsen durch ihren Beruf bereits alle Ausbildungen mit und darf sämtliche Wagen des Fuhrparks steuern.

Thomsen hatte schon während der Schule über eine Ausbildung bei der Feuerwehr nachgedacht, damals noch im schleswig-holsteinischen Flensburg. Dazu ist es dort nicht gekommen. Sie absolvierte eine Lehre zur Krankenschwester und begann 2009 ihre Ausbildung bei der Bremer Feuerwehr. Dass sie dafür umzog, lag an einem Bekannten aus der Heimat, der diesen Weg bereits eingeschlagen hatte.

Ihren Entschluss hat sie bis heute nicht bereut: „Ich bin topzufrieden. Das ist ein abwechslungsreicher Job. Man ist verbeamtet und abgesichert. Und in Bremen sind wir eine tolle Truppe. Sie ist wie eine zweite Familie für mich.“ Außerhalb der Einsätze werde zusammen gekocht, Sport getrieben oder Fernsehen geguckt. Kein Tag sei wie der andere.

Eine typische 24-Stunden-Schicht – so lange dauert die Bereitschaft der Berufsfeuerwehr – beginne um 7 Uhr mit der Aufgabenverteilung. Wer macht den Lösch-, wer macht den Rettungsdienst? „Außerdem übernehmen wir die Fahrzeuge und kontrollieren die Geräte, bevor um 8 Uhr besprochen wird, was anliegt“, sagt Thomsen. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, um 14 Uhr eine Lagebesprechung. Davor, dazwischen und danach ist eine Menge Spielraum für Aktivitäten oder Unterricht. „Wir hängen nicht den ganzen vorm Fernseher“, betont sie und fügt lachend hinzu: „Ich kenne viele Filme: den Anfang, die Mitte oder das Ende.“ Für den nächtlichen Schlaf stehen den Einsatzkräften Ruheräume zur Verfügung.

Ihren Dienst verrichtet sie in der Feuerwehrwache 2 an der Bennigsenstraße. In ihrer rund 30-köpfigen Wachabteilung ist sie eine von zwei Frauen, in allen drei Abteilungen sind es insgesamt vier. Ebenso viele Frauen gehören der Seckenhauser Ortsfeuerwehr an, die insgesamt 50 aktive Mitglieder hat. Als Nachteil hat Thomsen die numerische Unterlegenheit bislang nicht empfunden, weder in der einen noch in der anderen Truppe. Dass eine Frau manchmal körperlich nicht mithalten kann, müsse sie sich eingestehen, findet sie. „Man muss ehrlich zu sich sein. Wer Hilfe benötigt, muss sie sich holen. Das gilt im Übrigen auch für Männer.“ Ebenso wenig war Mobbing bislang ein Thema für die 34-Jährige: „Wenn man in der Feuerwehr nicht zurechtkommt, liegt das an einem selbst. Normalerweise ist das ein sehr sozialer Haufen.“

Ihren bislang spektakulärsten Einsatz kann die Oberbrandmeisterin – so ihr Dienstgrad in Bremen – gar nicht benennen. „Man stumpft schon ein bisschen ab. Natürlich kann man sich noch an den ersten tödlich Verunglückten erinnern. Oder an das tote Kind aus dem Gartenteich. Das vergisst man nicht so schnell, das beschäftigt einen schon.“ Doch es gebe auch schöne Einsätze wie die Rettung eines Igels aus der Dachrinne. „Oft rufen uns die Leute aus Hilflosigkeit, oder weil sie nicht ins Krankenhaus fahren wollen. Wie bei dem Kind, das seinen Finger nicht mehr aus dem Kochlöffel bekommt. Manchmal wundert man sich in der Stadt.“

Was Andrea Thomsen noch nicht erlebt hat, sind Übergriffe während eines Einsatzes auf sie oder einen ihrer Kollegen. „Ich finde aber, dass es deutlich härter bestraft werden muss, wenn das mal passiert. Klar pöbelt mal ein Besoffener rum, aber dann bin ich auch nicht mehr freundlich.“ Sie wünsche sich insgesamt mehr Fingerspitzengefühl auf beiden Seiten.

In Seckenhausen, wo sie jüngst von der Anwärterin zur Feuerwehrfrau befördert wurde, halten sich ihre Einsätze noch in Grenzen. „Mal ein Fehlalarm, mal ein Verkehrsunfall“, sagt sie. Wie sie reagiert, wenn sich nach einer 24-Stunden-Schicht in Bremen noch der Pieper der Ortsfeuerwehr Seckenhausen meldet? „Dann muss ich mich wohl zusammenreißen und aufstehen“, sagt sie. Bislang sei das aber noch nicht vorgekommen.