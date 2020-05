Rat in einer KGS oder auf Gut Varrel

Politik statt Kultur: In der Varreler Gutsscheune könnte am 24. Juni eine Ratssitzung über die Bühne gehen. Foto: Ehlers

Stuhr - Von Andreas Hapke. Bürgermeister Stephan Korte ist jetzt seit knapp zweieinhalb Monaten in Amt und Würden – aber immer noch nicht im Rat der Gemeinde vereidigt worden. Die Begründung liegt auf der Hand: Seit seinem Amtsantritt hat es noch keine Zusammenkunft des Kommunalparlaments gegeben. Auch der Mai-Rat fällt der Corona-Pandemie zum Opfer, ebenso wie zwei Fachausschüsse.

Eigentlich hätte gestern der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen (AWF) tagen sollen, am 28. Mai der Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur. Sie sind ersatzlos gestrichen. „Wir haben uns für Absagen entschieden, weil keine dringlichen Themen auf der Tagesordnung stehen. Die gestaltenden Aufgaben kann man mal schieben“, begründet Korte. Andere Entscheidungen habe die Politik im Verwaltungsausschuss per Umlaufverfahren entschieden. Heißt: Jedes Mitglied hat seine Stimme per Mail abgegeben. Insofern sei auch der Ausfall des Rates am 13. Mai zu vertreten.

Anders sieht es für die Zusammenkunft des Kommunalparlaments am 24. Juni aus, die nach Auskunft Kortes keinen Aufschub duldet. Denn dann müssten zum Beispiel Beschlüsse über Grundstücksverkäufe und über eine Ausfallbürgschaft für die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn her. Nur: Wo kann der Gemeinderat mit seinen 39 Mitgliedern gleichzeitig tagen und Öffentlichkeit herstellen? Laut Korte kommen drei Orte infrage: die Mensa der KGS Brinkum, das Forum der KGS Moordeich und die Varreler Gutsscheune. Dies werde zurzeit geprüft.

Bleibt die Frage, was mit den Ausschüssen passiert. Noch stehen für den 4. Juni der Schulausschuss, für den 11. Juni der Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt (AGU) sowie für den 16. Juni der Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Soziales im Terminkalender.

Für Korte steht zwar fest, dass auch diese Gremien „irgendwann“ wieder anlaufen müssten. „Viele Themen bedürfen ja einer Diskussion und Vorbefassung im Fachausschuss, als Empfehlung für den Rat. Das bündeln wir gerade“, sagt der Bürgermeister. Gleichwohl sei das Ziel, auch im Juni auf Ausschüsse zu verzichten. Dies jedenfalls sei das erste Meinungsbild aus der Leitungskonferenz im Rathaus. „Wir wollen die Entscheidung aber nur in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden treffen.“

Geht es nach „Besser“-Chef Gerd-W. Bode, dann „ist es schon sinnvoll, sich mal wieder persönlich auszutauschen“. Gegen eine Ausschusssitzung im Ratssaal würde nichts sprechen. „Der ist groß. Dort könnte man mit Abstand zueinander sitzen, das könnten auch die Besucher auf der Tribüne.“ Im Umlaufverfahren könne man die laufenden Geschäfte regeln. „Doch es gibt andere Dinge, die einem unter den Nägeln brennen“, sagt Bode. Nur allzu gerne würde er im AGU über die Entwicklung des Brinkumer Ortskerns sprechen oder im AWF über die Finanzen der Gemeinde. „Es ist zu erkennen, dass die Gewerbesteuer wegbricht. Da ist es schon diskussionswürdig, ob wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen können.“

Diskussionswürdig – das gilt auch für mehrere Anträge, die die Grünen in der Vergangenheit eingebracht hatten. Die Fraktionsvorsitzende Kristine Helmerichs nennt die Waldkita, das Haus der Gesundheit, das Schwimmbad und die Förderung von Solaranlagen auf Dächern als Beispiele. „Nichts davon ist so, dass ich sage: Wenn ich es nicht bald berate, dann geht die Welt unter.“ Sie wolle die nächsten Wochen abwarten im Hinblick darauf, ob die eingeleiteten Lockerungen funktionierten. „Bei Ausschüssen ist die Öffentlichkeit wichtig. Jeder soll die Möglichkeit haben, gut und gesund anwesend zu sein, sich sicher zu fühlen und seine Meinung zu äußern.“

Zu einer Wiederaufnahme der Ausschusssitzungen nach der politischen Sommerpause tendiert die SPD-Fraktionschefin Susanne Cohrs. „Der Ratssaal müsste dafür zwar groß genug sein. Doch ich bin mir unsicher. Ich finde schon manches verfrüht, was jetzt hochgefahren wurde“, sagt sie vor dem Hintergrund der aktuellen Lockerungen. Der Schulausschuss im Juni sei ohnehin nicht sinnvoll, weil zuvor die AG Schulentwicklung ausfalle. Und für den AGU wären öffentliche Bürgerbeteiligungen wichtig gewesen, die ebenfalls abgesagt worden seien.

„Wir machen noch keine Ausschüsse“, stellt CDU-Fraktionschef Frank Schröder klar. „Wir haben einige Dinge im Umlaufverfahren über die Bühne bekommen.“ Er habe nicht das Gefühl, durch die Absage der Juni-Sitzungen etwas zu verpassen. „Sollte zwischendurch wider Erwarten etwas Wichtiges passieren, müsste man mit dem Bürgermeister sprechen.“

So sieht es auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Carapinha Hesse: Das Umlaufverfahren habe bislang „unkompliziert“ funktioniert. „Sollte ein Treffen notwendig sein, werden wir einen Rahmen dafür finden. Der Ratssaal wäre groß genug.“ Trotz aller positiven Tendenzen und Öffnungsabsichten mahnt Carapinha Hesse aber zur Vorsicht: „Wenn es keine dringenden Themen gibt, sollten wir uns lieber gegenseitig schützen.“

Übrigens: Die verspätete Vereidigung Kortes stellt kein Problem dar. Nach Paragraf 81, Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) muss das in der nächsten Sitzung nach Amtsantritt passieren. Stand jetzt also am 24. Juni.