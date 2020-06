Eine Übergabe auf Raten

Sören Eilers wird als Nachfolger für das Gasthaus Kreuz Meyer aufgebaut

+ Sie blicken optimistisch in die Zukunft: (v.l.) Dieter und Tanja Meyer sowie Sören Eilers. Foto: Hapke

Seckenhausen - Von Andreas Hapke. Immer mehr Gasthäuser im ländlichen Raum müssen schließen, weil die oft alteingesessenen Betriebe keinen Nachfolger finden. Nicht so das Gasthaus Kreuz Meyer in Seckenhausen. Das Hotel und Restaurant wird es auch in der kommenden Generation noch geben. Das hat sich Sören Eilers, Neffe des aktuellen Inhabers Dieter Meyer, fest vorgenommen. Die beiden sind übereingekommen, dass die Übergabe in den nächsten ein bis zwei Jahren erfolgen könnte.