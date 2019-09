Die Auswahl an Speisen und Getränken ist groß.

Moordeich - Von Heiner Büntemeyer. Stuhr hat rund 33 000 Einwohner. Gefühlt besuchten alle am Sonntag um die Mittagszeit den 22. Moordeicher Bauernmarkt, scherzten einige Besucher. Kein Wunder: Der Andrang war zu diesem Zeitpunkt sehr groß.

Der landwirtschaftliche Verein Stuhr hatte diesen Markt rund um das Restaurant Nobel veranstaltet. Es war ein außergewöhnlicher Markt mit vielen unterschiedlichen Attraktionen. Wer aus dem neuen Weg kommend die Marktmeile betrat, tat das schon mit einem Dauerschmunzeln im Gesicht, denn gleich am ersten Stand wurden die Besucher von mehreren Alpakas erwartet. Die hübsch frisierten Tiere betrachteten ihre Besucher ebenso interessiert, wie sie selbst angeschaut wurden.

Das Angebot an den vielen Verkaufsständen sorgte für enormes Besucherinteresse. Die Folge waren mehrere Staus in den Budengassen. Aber alle hatten dafür Verständnis, niemand drängelte, und viele nutzten den Stau, um selbst einen Blick in die Auslagen zu werfen.

Besonders herbstlich bunt war es an den Ständen, in denen Efeukränze, Pflanzschalen und Stauden angeboten wurden. Herbstblumen wie Astern, Heide und Johanniskraut waren dort die Renner. Gleich nebenan gab es aus Rattan und Weide geflochtene Körbe und Gartendeko. Die Freiwillige Feuerwehr Stuhr präsentierte handbemalte Kürbisse, und an mehreren Ständen gab es Obst, Nüsse und hausgemachte Fruchtaufstriche.

Herbstlich war auch das Pilz-Angebot. Es gab eine Edelpilzpfanne und Edelpilzsuppe, und Sebastian Bade servierte auch Angus-Rind-Pilz-Frikadellen, wobei er seinen Kunden „eine traumhafte Geschmacksreise“ wünschte.

Die breite Auswahl an Kuchen, Broten, Käse, Gewürzen, Fisch und Wurst war riesengroß, und Besucher langten zu. An der Wursttheke war die „Halligen-Salami mit Meersalz“ außergewöhnlich gut nachgefragt, aber für Liebhaber von Neuheiten gab es dort auch eine Chili-Honig-Salami. Neu im Angebot war an dem Stand mit Nüssen und Trockenfrüchte gerösteter und gesalzener Mais, der zudem appetitlich duftete.

Es herrschte ein wunderbares Herbstwetter, und viele Aussteller waren froh, wenn sie einen schattigen Standort gefunden hatten. Trotzdem erinnerten einige Stände schon an kühlere Tage, denn es wurden auch Schals, Mützen, warme Socken und „Pottlappen“ angeboten. Die Beschicker von zwei Ständen präsentierten Vogel-Futterschalen für Gartenvögel.

In regelmäßigen Abständen wurden auf dem Hof Strodthoff die alten Traktoren angelassen, um die dort ausgestellten landwirtschaftlichen Geräte in Aktion vorzuführen.

Helmut Hutfilters alter „Fahr“ trieb über einen Transmissionsriemen die Dreschmaschine an. Und das dort ausgedroschene Getreide, das vor wenigen Wochen mit einem Mähbinder geerntet worden war, wurde in die 120 Jahre alte Mühle geschüttet, wo es geschrotet wurde.

Joachim Schlacke war mit seinem Lanz-Bulldog, Baujahr 1955, zum Markt gekommen und hatte alte, dekorative Obstkisten mitgebracht. Gegenüber sägten zwei Jugendliche mit einer alten Schottsäge Holzscheiben aus einem Baumstamm.

Die Schlange vor dem Stand, an dem der landwirtschaftliche Verein Kartoffelpuffer verkaufte, war zeitweise mehr als 20 Meter lang und eine ähnlich lange Schlange bildete sich auch vor dem Stand, an dem es frisch gepressten Orangen-, Karotten- und Apfelsaft gab.

Kein Besucher musste bei diesem Bauernmarkt, bei dem die Blockener Blasmusikanten für die musikalische Unterhaltung sorgten, auf Essen und Trinken verzichten. Er musste in einer Warteschlange allerdings nur etwas Geduld aufbringen.