Eine Speisekarte, die richtig gut klingt

Concert-Chorgemeinschaft Stuhr und Gäste singen über Frikassee und Mundwasser

+ Die Sänger der Concert-Chorgemeinschaft Stuhr und des Gastchores Gutenberg 62 klingen auch gemeinsam gut. - Foto: Goldschmidt

Varrel - Von Uwe Goldschmidt. Ein abwechslungsreiches Kontrastprogramm zu Sonne und Fußballweltmeisterschaft hat am Sonntag die Concert-Chorgemeinschaft Stuhr (CCG) in der Gutsscheune Varrel präsentiert. Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel ging das Publikum zusammen mit dem Männerchor 62 Gutenberg aus Bremen in die musikalisch-kulinarische Verlängerung.