Beobachtungen auf einem Wald-Parkplatz: 60 Minuten Warwer Sand

Viel Schotter, viel Hund

+ © Luka Spahr Eigentlich wollte der Autor dieses Textes für ein Bild posieren. Doch da kam schon der nächste Hund. © Luka Spahr

Es ist 12 Uhr, ich beiße in einen Schokoriegel. In der Ferne läuten Kirchturmglocken, und eine Frau verschwindet gerade mit ihrem Hund im Wald. Ich bin mit meinem Auto zu einem Parkplatz am Warwer Sand bei Stuhr gefahren. Jeder Parkplatz erzählt eine Geschichte. So auch dieser.