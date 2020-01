Eine Kultur voller Anmut und Dynamik

Hong Kong Chinese Orchestra bietet zum Jahr der Ratte Konzert auf höchstem Niveau

+ Im interaktiven Teil des Programms trommeln Orchester, Dirigent und Publikum.

Varrel - Von Uwe Goldschmidt. In Hong Kong wurden im Chinese Orchestra Auditorium Konzerte aufgrund der dortigen aktuellen Gesundheitslage abgesagt, in der Gutsscheune Varrel und anderen Aufführungsorten in Europa konnte das Orchester aus der Chinesischen Sonderwaltungszone bisher aber alle Konzerte darbieten. Am Donnerstagabend wurde das Thema Coronavirus beim Neujahrskonzert nicht erwähnt, auch wenn auf den auf Facebook veröffentlichten Probenfotos einige Mitwirkende einen Atemschutz trugen.