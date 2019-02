„Eine kleine Sensation, in jeder Hinsicht“

Offizielle Einweihung der Zweifeld-Sporthalle am Brunnenweg / Heute Tag der offenen Tür

+ Ehrung für die Macher: Peter Schnabel, Vorsitzender des Kreissportbunds (r.), würdigt die Verdienste von FTSV-Chef Rolf Meyer und Kassenwartin Elke Gärtner.

Brinkum - VON ANDREAS HAPKE. Gerade einmal zehn Monate nach der Grundsteinlegung hat der FTSV Jahn Brinkum am Freitag die offizielle Einweihung seiner Zweifeld-Sporthalle an der Birkenstraße 60 / Ecke Brunnenweg gefeiert. Dazu waren Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie Pädagogen und Mitarbeiter einiger beteiligter Firmen in die Mensa der KGS Brinkum gekommen.