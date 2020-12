Bremen legt mit neuem Bauabschnitt der Autobahn 281 los

Reichlich Kuddelmuddel herrscht derzeit an der Bundesstraße 6 in Höhe der Landesgrenze.

Brinkum-Nord – Seit Jahrzehnten müssen sich Autofahrer, die mit ihrem Wagen über die Bundesstraße 6 nach Bremen gelangen wollen, durch Brinkum-Nord und dann durch das Nadelöhr Kattenturmer Heerstraße quälen. Nun zeichnet sich ein Lichtstreif am Horizont ab: Die Nachbarn aus der Hansesstadt beginnen in diesen Tagen mit den Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt der Autobahn 281. Die Gemeinde Stuhr sieht eine langfristige Entlastung nun endlich näher rücken.

„Nach Jahrzehnten der Planung war schon der Planfeststellungsbeschluss 2019 ein erster wichtiger Meilenstein“, lobt der Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte. „Dass es bereits Ende 2020, nach verhältnismäßig kurzer Zeitspanne mit Blick auf den Planfeststellungsbeschluss, zum Baubeginn kommt, ist ein herausragender Schritt“, meint Korte.

Bis der Autobahnabschnitt fertig ist, müssen sich Autofahrer aus Richtung Süden womöglich aber auf größere Behinderungen einstellen. Die Bauarbeiten auf Bremer Seite im Bereich der Neuenlander Straße, des Autobahnzubringers Arsten sowie an der Kattenturmer Heerstraße und der Kornstraße würden sich bei hohem Verkehrsaufkommen wahrscheinlich weit auf Stuhrer Gebiet auswirken, fürchtet Korte. „Das wird für alle Beteiligten eine besondere Zeit der Herausforderungen werden – nicht nur auf dem Stadtgebiet Bremen, sondern sicherlich auch für die Anwohnerinnen und Anwohner im Gemeindegebiet Stuhr“, sagt der Bürgermeister. Auch Berufspendler, die mit dem Auto aus Syke, Bassum oder Bruchhausen-Vilsen über die B6 zur Arbeit nach Bremen fahren, müssten sich auf eine längere und womöglich stressigere Fahrt als ohnehin schon einstellen, ergänzt der Stuhrer Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier.

Kam es in der Vergangenheit in Sachen Verkehrsführung und Baustellen-Management schon mal zu Missverständnissen und Irritationen zwischen den Stuhrern und ihren Bremer Nachbarn, setzt Korte in Sachen A 281 auf eine „umsichtigen Planung der Baustellenverkehrsführung und eine frühzeitige und umfassende Kommunikation“.

Den Stuhrern liegt auch deshalb so viel an einem reibungslosen und zügigen Fortgang der Bauarbeiten, weil die fertige A281 den Weg für ein weiteres Bauprojekt an der Landesgrenze freimacht, das ihnen ebenfalls seit vielen Jahren auf den Nägeln brennt – nämlich die „B neu“. Sie soll die Bremer Neustadt sowie die A281 vierspurig mit dem Autobahnanschluss Brinkum verbinden. „Die ,B6‘ neu befindet sich seit einiger Zeit im vorrangigen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes und genießt daher höchste Priorität.

„Für die ganze Region und die Gemeinde Stuhr ist es elementar wichtig, dass auch hier zeitnah die Planungen vorangetrieben werden“, unterstreicht Bürgermeister Stephan Korte.

Von Burkhard Peters