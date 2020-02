„Eine Garantie gibt Ihnen keiner“

Ist B-Plan „Brinkum Nord Sportfachmarkt“ rechtssicher? Politik empfiehlt Satzungsbeschluss

+ Zwischen Teppich Kibeck und dem Toom-Baumarkt ist die Ansiedlung des Sportfachmarkts Decathlon geplant. Foto: Rainer Jysch

Stuhr - Von Andreas Hapke. Sollte der Rat am Mittwoch den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Brinkum Nord Sportfachmarkt“ fassen und der Plan anschließend mit der Veröffentlichung rechtskräftig werden, wäre er dann auch rechtssicher? Dies wollten die Politiker des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Donnerstagabend von Stadtplaner Christian Strauß wissen. Am Ende enthielten sich die insgesamt sechs Vertreter der Grünen und der SPD, weil sie den Tagesordnungspunkt gerne verschoben hätten. Grund: Es steht noch eine Antwort aus Hannover auf eine Delmenhorster Beschwerde aus. Die restlichen Politiker sahen das anders und empfahlen dem Rat, auch die letzte Hürde zu nehmen.