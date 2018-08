Chirurgie Weyhe weiß noch nicht, wie sie in Brinkum heißen möchte

Einzug soll im Frühjahr sein

+ © Ehlers Bürgermeister Niels Thomsen (l.) und Architekt Kay Kläning (r.) begutachten gemeinsam mit den Ärzten (v.l.) Tobias Brockmöller, Margarete Bomhoff und Ives Garre das Innere des Rohbaus. © Ehlers

Brinkum - Von Andreas Hapke. Der Neubau der Praxisklinik an der Bremer Straße 79 in Brinkum geht zügig voran. Bürgermeister Niels Thomsen beobachtet nach eigener Auskunft „jeden Tag“ Fortschritte auf der „exponierten Baustelle“. Und auch das Ärzteteam zeigt sich bei einer Begehung sehr zufrieden. „Es sieht danach aus, dass wir im Frühjahr 2019 umziehen können“, sagt Tobias Brockmöller, der in dem neuen Haus für Orthopädie und Unfallchirurgie zuständig sein wird – so wie es jetzt schon in Weyhe der Fall ist.