Eine „enorme Überwindung“

24 Mutige verabschieden sich mit Sprung in den Silbersee vom alten Jahr

+ Teilweise verkleidet wagen die Teilnehmer den Sprung in den Silbersee. - Foto: Sabine Kroker

stuhr - Auch wenn es nicht nach frostigen Temperaturen aussah – ein „Spaziergang“ war das Silvesterbaden am Silbersee nicht, wie Organisator Daniel Stubbe mitteilt. Er hatte dazu eingeladen, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. 24 Personen wollten das Jahr mit einer Abkühlung der besonderen Art verabschieden, insgesamt waren 79 gekommen. „Das Baden ist selbstverständlich immer auf eigene Gefahr“, sagt Stubbe. Es war das vierte Treffen dieser Art am kleinen Strand des Silbersees.

„Es kostet enorme Überwindung, bei 2,6 Grad Wassertemperatur in den See zu springen, aber durch das Gemeinschaftsgefühl und den Spaß dabei geht das dann“, sagte Felix Wagner, ein Teilnehmer der ersten Stunde. Einige der mutigen Schwimmer hatten sich sogar verkleidet. „Es war wieder ein Riesenspaß“, bilanzierte Stubbe. Der Sprung in die Fluten ging direkt nach dem Fahrenhorster Silvesterlauf über die Bühne. Das Motto lautete also: erst laufen, dann schwimmen und danach feiern. - ps