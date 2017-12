Einbruch in Stuhr: Polizei sucht Täter mit Hubschrauber

Stuhr - Die Polizei hat am Dienstag einen Einbrecher in Stuhr festgenommen. Sein Komplize ist auf der Flucht, eine Fahndung mit dem Hubschrauber blieb erfolglos.

Eine aufmerksame Nachbarin meldete gegen 18.40 Uhr einen Einbruch in einem Wohnhaus in der Reutlinger Straße. Die Anruferin gab beim Eintreffen der Polizei an, dass ein Täter zu Fuß geflüchtet sei und der zweite Einbrecher sich noch im Haus befinde.

Die Beamten umstellten zunächst das Gebäude und konnten einen Täter durch ein Fenster sehen. Dieser flüchtete auf das Dach des Hauses, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Mit Hilfe einer Drehleiter der Feuerwehr konnte der Mann auf dem Dach ausfindig gemacht werden.

Nach Aufforderung der Polizei verließ er das Dach, ließ sich aber nicht festnehmen. Erst durch den Einsatz eines Diensthundes konnte der Einbrecher überwältigt und festgenommen werden. Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig. Nach ihm wurde noch am Abend, auch unter Mithilfe eines Polizeihubschraubers, erfolglos gefahndet. Der festgenommene Mann soll am Mittwoch, nach Abschluss der ersten Ermittlungen, dem Haftrichter vorgeführt werden.

