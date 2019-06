Stiftungshaus Fahrenhorst entsteht als Kultur- und Begegnungsstätte an der Turmstraße

„Ein Sechser im Lotto“

+ So soll das Stiftungshaus Fahrenhorst von außen aussehen.

Fahrenhorst - Der Bau einer Kultur- und Begegnungsstätte für die Bewohner Fahrenhorsts rückt näher: Inzwischen hat die eigens dafür gegründete gemeinnützige Stiftung „Stiftungshaus Fahrenhorst“ ein Grundstück an der Turmstraße, gegenüber der örtlichen Feuerwehr, erworben. Seit der Vermessung durch das Katasteramt hat das Gebäude auch eine Adresse: Turmstraße 13. „Spätestens in einem Jahr“, kündigt der Stiftungsvorsitzende Dierk Jobmann an, soll das Stiftungshaus Fahrenhorst eröffnet werden. „Wenngleich das ein ambitioniertes Ziel ist.“