Geschützter Austausch unter Gastfamilien in Stuhr

Treffpunkt „Sie(h)da“

+ © Andreas Hapke Finden den Austausch für Gastfamilien wichtig: (hinten v.l.) Susanne Otten, Nicole Feldmann-Paske, Claudia Blauth, (vorne v.l.) Marika Timpe und Susanne Boss. © Andreas Hapke

Seit mehr als einem halben Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Und seit Monaten beherbergen manche Gastfamilien ukrainische Flüchtlinge. Diese Nähe birgt auf Dauer Konflikte. Wer sich darüber austauschen möchte, hat im Treffpunkt „Sie(h)da“ Gelegenheit dazu. Das Angebot wird (noch) nicht angenommen.

Stuhr – Susanne Boss weiß, mit welchen Herausforderung die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen einhergeht. Da wäre zum Beispiel die sprachliche Barriere, die verhindert, dass man sich über das jeweilige Befinden austauscht. Und da wäre der zeitliche Horizont. Susanne Boss hatte nicht damit gerechnet, dass ihre zweifellos vorhandene Gastfreundschaft auch jetzt noch gefragt ist, mehr als ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn. Gut möglich, dass es mehreren Gastgebern so geht. Nur allzu gerne würde sich Susanne Boss mit ihnen über ihre Probleme austauschen.

Ein Forum dafür gebe es. Eigens für Gastfamilien ukrainischer Flüchtlinge hatte die Gemeinde ein psychosoziales Unterstützungsangebot unter Leitung der Sozialpädagogin Claudia Blauth eingerichtet. Der Startschuss fiel am 4. Juli. Doch außer Susanne Boss nimmt niemand das Angebot wahr. Jeden Montag bestünde die Möglichkeit im Treffpunkt „Sie(h)da“.

Ende Juni sah das noch ganz anders aus. Seinerzeit hatte die Gemeinde rund 80 Gastfamilien zu einem Empfang auf Gut Varrel eingeladen. Aus den Rückläufen eines dort verteilten Fragebogens sei eindeutig der Bedarf für ein solches Treffen hervorgegangen, berichtet Marika Timpe, die im „Sie(h)da“ den Kurs „Deutsch von Null an“ für Frauen aus der Ukraine anbietet.

„Eine zunehmende Herausforderung“

Laut Claudia Blauth ist das Angebot als Schutzraum für die Gastgeber gedacht. Sich gegenseitig stützen und die eigenen Grenzen erkennen, denn: „Es ist eine zunehmende Herausforderung, wenn man zum Teil über Monate Menschen mit Traumatisierungen beherbergt.“ Susanne Otten spricht sogar von einer „Selbsthilfegruppe“. Sie selbst habe zwar keine Flüchtlinge aufgenommen, erzählt sie. Doch gemeinsam mit ihrer Freundin Andrea Bartels betreue sie zehn ukrainische Familien, für die sie auch die Unterkünfte besorgt hätten. „Wir haben engen Kontakt zu ihnen und wissen, was es für Herausforderungen gibt, obwohl alle ihren eigenen Wohnbereich haben.“

Susanne Bosse hatte nach eigener Auskunft zwei alleinstehende Frauen aus dem Donbass aufgenommen, Svitlana (24) und Ludmyla (35). Während Svitlana vor vier Wochen in ihre Heimat zurückgekehrt ist, weilt Ludmyla seit nunmehr fünf Monaten bei den Bosses. Sie lebt im ehemaligen Kinderzimmer. „Wir wohnen Tür an Tür und teilen uns die Küche. Das ist einschränkend.“ Sie wolle nicht falsch verstanden werden: Sie möge Ludmyla. „Wir haben eine Beziehung. Sie kommt mit zum Geburtstag meiner Mutter. Aber wir hatten uns auf zehn Wochen eingestellt. Das schaffen wir gut, dachten wir. Wir haben kein Datum. Das ist das, was es so schwierig macht.“ Ludmyla würde gerne selbstständig sein. „Es ist nicht ihr Traum, bei uns zu leben. Aber wir suchen seit sechs Wochen eine Wohnung und finden nichts. Wir wollen nicht, dass sie in einer Obdachlosenunterkunft landet.“

„Bei engem Zusammenleben gibt es Konflikte“, stellt Marika Timpe fest. „Da können wir nicht die Augen zumachen und sagen: Alles ist toll.“ Im Gegenteil, findet Blauth. „Man darf ruhig sagen, dass man an seine Grenzen kommt.“ Genau dafür sei der Austausch gedacht.

„Hier findet keinerlei Bewertung statt“

Warum die Resonanz ausbleibt, darüber können die Frauen nur spekulieren. Möglicherweise gebe es eine Fluktuation bei den Gastfamilien, als Folge der Fluktuation bei den Flüchtlingen. Denn nicht nur Svitlana hat sich wieder auf den Weg in ihr Heimatland gemacht. Susanne Otten nennt den Fall einer Abteilungsleiterin einer ukrainischen Rehaklinik, die auf einem Campingplatz am Steller See untergebracht war. „Sie ist unter Druck gesetzt worden zurückzukehren. Sonst sei sie ihren Job los. Andere fühlen sich schlecht und feige, weil sie geflohen sind, und kehren deshalb heim.“

Für die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske spielt auch der „Schritt, sich Hilfe zu suchen“, eine Rolle. Sie betont: „Dies ist ein geschützter Rahmen. Hier findet keinerlei Bewertung statt. Man muss sich nicht schlecht vorkommen, wenn man sagt: Ich möchte mein Leben wiederhaben.“ Man dürfe sich so fühlen. Es könne wohltuend sein, Überschneidungen mit anderen Betroffenen festzustellen. Vor diesem Hintergrund wollen die Organisatorinnen einen zweiten Anlauf unternehmen, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen.

Information

Zum Austauschtreffen für Gastfamilien ukrainischer Flüchtlinge lädt der Treffpunkt „Sie(h)da)“ für montags von 18.30 bis 20 Uhr ein. Ansprechpartnerin ist Claudia Blauth, Telefon 0179 / 93 87 233. Eine E-Mail an f.atenhahn@stuhr.de oder gleichstellungsbeauftragte@stuhr.de ist auch möglich.