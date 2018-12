„Ein Fest der Herzen bei uns und in der ganzen Welt“

Stuhr - Von Andreas Hapke. An Heiligabend müssen die meistens Pastoren mehrere Gottesdienste bestreiten. Zwei Auftritte am Nachmittag und die abendliche Christvesper sind keine Seltenheit. Wie passt das private Weihnachtsfest in den beruflichen Marathon? Und kann Weihnachten für die Pastoren überhaupt noch etwas Besonderes sein? Diese Zeitung hat sich bei vier Geistlichen umgehört.

Pastorin Tabea Rösler begleitet gemeinsam mit ihrem Team zwei Krippenspiele am Nachmittag und die Christvesper um 18 Uhr. Kein Problem: „An Heiligabend läuft unsere Familie wie ein gut geöltes Uhrwerk. Jeder steht an seiner Position und weiß, was er zu tun hat“, berichtet sie. Opa Lür besorge traditionell die Fischplatte. „Er ist in der Küche sehr patent und bereitet mit meinem Mann das Essen vor.“ Zwischen den Gottesdiensten gebe es für die Familie einen Happen auf die Hand. Die Christvesper läute das Abendessen und die Bescherung unter dem Christbaum ein. Dann schlägt die Stunde von „Pfarrmann“ Matthias, der sein Weihnachtsmannkostüm überstreift.

Bei den Krippenspielen ist der Nachwuchs eingebunden. Der ältere der beiden Söhne, Elia (7), spielt bereits zum vierten Mal mit. Jakob, noch keine zwei Jahre alt, feiert seine Premiere in der Rolle des Schäfchens. „Er rennt kreuz und quer mit seiner Nuckelflasche herum“, sagt Tabea Rösler.

Auch die Seckenhauser Pastorin Judith Matthes hat mit zwei Krippenspielen und der Christvesper zu tun. Der Stress an Heiligabend gehört für sie dazu: „Das weiß man. In sämtlichen Gemeinden ist gleich viel los. Überall sind eine Menge Leute involviert, und es ist ein voller Tag für alle, nicht nur für die Pastoren.“ Auch die Ehrenamtlichen müssten „nebenbei“ ihre privaten Weihnachtsfeiern unterbringen.

Privat gestaltet sich ihr Fest in diesem Jahr etwas anders. „Sonst kommt meine Familie nach Seckenhausen. Doch da ich in diesem Jahr erst wieder am 30. Dezember ran muss, fahre ich zu ihnen.“ Ob das noch nach dem letzten Auftritt am Heiligen Abend passiert, will sie vom Wetter abhängig machen: „Ich habe jedenfalls keine Lust, auf der Autobahn zu übernachten.“

Gottesdienste um 15.30 und 17 Uhr sowie die Christmette um 23 Uhr geben für den Stuhrer Pastor Robert Vetter den Rahmen am 24. Dezember vor. „Diesen Ablauf kennt die Familie. Alle privaten Vorkehrungen müssen eben rechtzeitig getroffen sein, das kann man organisieren. Für die Bescherung zum Beispiel ist bei uns schon um 14 Uhr alles fertig.“

Nach dem 17-Uhr-Gottesdienst gibt es im Hause Vetter, wo zwei kleine Kinder zugegen sind, einen Happen zu essen. Die Bescherung folgt frühestens um 19 Uhr. Im Anschluss an die nächtliche Christmette beginnt für Vetter das „große Atemholen“, wie er es nennt. Grund: Den Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag übernimmt der neue Vikar Denis Dahlke.

Weitaus entspannter als in den vergangenen Jahren sieht die Varreler Pastorin Eike Fröhlich dem Fest der Liebe entgegen. Sie gestaltet „nur“ die beiden Familiengottesdienste mit Weihnachtsbühnenstück in der Gutsscheune in Varrel. Auch Eike Fröhlich profitiert von dem neuen Vikar und davon, dass turnusmäßig Vetter in diesem Jahr mehr Dienste übernimmt. Doch selbst bei vier Einsätzen an Heiligabend seien bei „guter Selbstorganisation immer ein paar Stunden Ruhe möglich“. Bis auf frische Ware hat die Pastorin ihren Einkauf lange vor dem 24. Dezember erledigt. Bei Fröhlichs steht immer Raclette auf dem Speiseplan. „Dafür muss ich nicht am Herd stehen, und schnibbeln können auch mein Mann und die Kinder.“

Für Eike Fröhlich bleibt Weihnachten auch im 23. Jahr als Geistliche eine besondere Zeit, auf die sie sich besonders freue und vorbereite. Meistens treffe sie sich mit 30 weiteren Kollegen bereits vor dem ersten Advent, um sich „kreativ mit nichts anderem als den Advents- und Weihnachtspredigten zu beschäftigen.“ Und trotz ihres frühen Feierabends um 17 Uhr lasse sie es sich nicht nehmen, nachts zur Christmette zu gehen. „Da hängt mein Herz dran. Ich habe mich auch schwergetan, sie dieses Jahr abzugeben.“

Judith Matthes hat Anfang des Monats begonnen, sich mit Predigttexten, Liedern und der musikalischen Begleitung für den Heiligabend auseinanderzusetzen. „Dadurch, dass Leute kommen, die sonst nie da sind, versucht man natürlich, sich gut zu präsentieren.“

Ähnlich sieht es Vetter: „Das ist eine Gelegenheit, die Menschen, die man nur ein Mal im Jahr sieht, zu erreichen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Der Pastor legt sich für Heiligabend zwei Predigten zurecht, denn „zur Christmette kommen auch schonmal Leute, die bereits am Nachmittag da waren“. Dafür bedient er sich der „Unmengen an Literatur. Es gibt eine ganze Industrie um dieses Thema herum.“

Ihre Liebe zur Advents- und Weihnachtszeit liegt für Tabea Rösler darin begründet, dass diese viele Menschen in der Kirchengemeinde mitreiße und in Bewegung setze. „Ich trete aus dem Pfarrhaus und höre auf unserem Klosterensemble mal die Kinder vom Kinderchor für ihr Weihnachtsmusical proben, mal die Jugendlichen laut lachend das Krippenspiel einstudieren, mal unsere Organisten die schönen alten Weihnachtschoräle spielen, mal unseren Chorisma-Gospelchor mitreißende Melodien schmettern. Es wird gesungen und musiziert, dekoriert, gebacken, Kostüme repariert und beim Kindermusical unserer ,Kids mit Pfiff’ eine Konfettibombe gezündet, deren letzte goldene Schnipsel wir sicher an Ostern beim Eiersuchen wiederfinden werden.“ Sie wünsche sich Weihnachten als „ein Fest der Herzen in der Hoffnung auf Frieden bei uns und auf der ganzen Welt“.