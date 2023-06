Ehrenamtsmesse in Stuhr – groß wie noch nie

Von: Rainer Jysch

Teilen

Auf der Ehrenamtsmesse in der Gutsscheune von Gut Varrel: Merle und Lea (rechts im Bild) von der Landjugend Heiligenrode informieren die Besucher über ihre Arbeit und werben für die nächste Freiluftfete. © Rainer Jysch

Mehr als 40 Vereine, Verbände und Institutionen haben bei der Stuhrer Ehrenamtsmesse auf Gut Varrel um ehrenamtliche Helfer geworben. So viele wie noch nie.

Varrel – Zum fünften Mal hat am Samstag die Ehrenamtsmesse, die von der Freiwilligenagentur Stuhr organisiert wurde, stattgefunden. Mehr als 40 Vereine, Verbände und Institutionen haben sich auf Gut Varrel an der Messe beteiligt. Eine Zahl, die bei den vorausgegangenen Messen nicht erreicht werden konnte. Ein buntes Unterhaltungs- und Rahmenprogramm für die ganze Familie begleitete die Veranstaltung. Auch das war neu. Seit 2013 gibt es die Ehrenamtsmesse, die bis 2015 im Stuhrer Rathaus stattfand. 2017 und 2019 wechselte man in die Mensa der KGS Brinkum. Nach einer Corona-Pause nun also erstmals das Gut Varrel, größer und mit mehr Beteiligten als jemals zuvor.

Ein Dritter aller ehrenamtlichen Institutionen Stuhrs ist auf der Ehrenamtsmesse vertreten

Horst Pittelkow und Gabriele Parke von der Freiwilligenagentur begrüßten die Gäste, die bereits zu Beginn der Messe um 11 Uhr zahlreich erschienen waren. Die Kids des Kinderchors „Lollypops“ aus Fahrenhorst unter der Leitung von Monja Uhde hatten es übernommen, den Auftakt des Bühnenprogramms mit Gesang und Tanzvorführungen zu gestalten.

Bürgermeister Stephan Korte freute sich, dass aus der Ehrenamtsmesse eine Veranstaltung mit Familienfestcharakter geworden sei. Er lobte die Professionalität, mit der die Verantwortlichen die Messe auf die Beine gestellt hatten. „Von den geschätzt 120 ehrenamtlichen Institutionen in der Gemeinde ist etwa ein Drittel hier vertreten. Das ist ein Riesenerfolg“, rechnete er vor. „Eine Gemeinde ist immer nur so gut, wie auch ihre Bürger gut sind“, sagte Korte. „Und da spielt Stuhr in der allerersten Premium-Liga mit, und darauf sind wir im Rathaus besonders stolz.“

Eine Gemeinde ist immer nur so gut, wie auch ihre Bürger gut sind. Und da spielt Stuhr in der allerersten Premium-Liga mit, und darauf sind wir im Rathaus besonders stolz.

„Herzlichen Glückwunsch zu diesem bürgerlichen Engagement der Gemeinde Stuhr“, lobte der stellvertretende Landrat Volker Meyer. „Von den acht Millionen Einwohnern in Niedersachsen engagieren sich 3,2 Millionen in einem Ehrenamt, im Schnitt etwa fünf Stunden pro Woche“, zitierte Meyer aus einer Statistik.

Die nächste Stuhrer Ehrenamtsmesse soll es 2025 geben

Auf dem Freigelände waren die Infostände verschiedener Organisationen aufgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit der Brandschutzerziehung, einem Löschfahrzeug und der Drohnengruppe Nord vertreten, deren Fluggeräte die Blicke auf sich zogen. Das Technische Hilfswerk (THW) aus Syke und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vom Ortsverein Brinkum zeigten ihre Einsatzfahrzeuge. Auch die Deutsche Verkehrswacht Diepholz war mit einem kleinen Parcours für Kinder-Kettcars präsent und informierte über ihre Arbeit. Für kleines Geld konnte man sich beim ADFC Stuhr sein Fahrrad codieren lassen. Kinderschminken war beim Jugendrotkreuz aus Leeste möglich.

Mit Gesangs- und Tanzvorführungen hatte der Kinderchor Lollypops aus Fahrenhorst mit Monja Uhde den Auftakt der fünften Ehrenamtsmesse auf dem Gelände von Gut Varrel übernommen. Rechts im Bild: Gabriele Parke von der Freiwilligenagentur Stuhr, deren Mitglieder die Veranstaltung organisiert haben. © Rainer Jysch

Unter dem Dach der Gutsscheune waren Infostände verschiedener Vereine aufgereiht. Diese zeigten eindrucksvoll die Möglichkeiten, die es für Ehrenamts-Interessierte gibt: Die DLRG, das Tierheim „Arche Noah“ in Brinkum, die Flüchtlingshelfer, die Landjugend Heiligenrode, die Stuhrer Schützen, die Nachtwanderer, der SoVD, Pro Dem, das MGH, das Kinderhospiz „Löwenherz“ und viele mehr waren dort. Der Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode, der Stuhrer Schützenverein und die Organisation „Weitsprung Reisen“ waren erstmals auf der Ehrenamtsmesse vertreten.

Wie auf einer Flaniermeile konnten sich die Besucher informieren, beraten und bestenfalls gleich engagieren lassen. Am Stand des MGH gab es Kaffee und von Ehrenamtlichen selbst gebackenen Kuchen. Auf dem Freigelände erwarteten die Gäste ein Eiswagen sowie Bratwurst, Pommes, Bier, Wasser und Wein vom „Nickel“ in Brinkum.

Der TV Stuhr bereicherte das Bühnenprogramm am Nachmittag noch mit Kinderturnen. Mitglieder des TuS Varrel präsentierten „Drums Alive“ und Tänzer zeigten, was die Line-Dance-Gruppe einstudiert hatte. Vom FTSV Jahn Brinkum traten die Ballettmäuse auf, und der Chor Agama unterhielt mit westafrikanischer Musik.

Der gastgebende Förderverein des Gut Varrel konnte mit der Veranstaltung den traditionellen Backtag verbinden. Erst in zwei Jahren wird die nächste Ehrenamtsmesse stattfinden.