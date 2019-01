Ehrenamtliche servieren üppiges Drei-Gänge-Menü

Besuch aus Berlin im Mehrgenerationenhaus Brinkum

+ © Ostrowski Warten aufs Mittagessen: (v.l.) Thomas Schaumlöffel, Axel Knoerig und Daniela Gräf freuen sich über 20 Besucher am Silvestertag. © Ostrowski

Brinkum – Von Bernd Ostrowski. Hoher Besuch hatte sich am Silvestertag zum Mittagessen im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Brinkum angesagt. Aus Berlin war der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig angereist. Insgesamt rund 20 Personen waren der Einladung des MGH gefolgt und nahmen ebenfalls an dem Essen teil.