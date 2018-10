Ehrenamtliche Helfer gesucht

Stuhr - Die Freiwilligenagentur Stuhr „Mach mit!“ sucht derzeit Personen, die Lust haben, sich bei ehrenamtlichen Projekten zu engagieren.

Kirchenbücherei der Kirche in Alt-Stuhr: Gesucht wird eine weitere ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Kirchenbücherei der Alt-Stuhrer Kirche, die am ersten Montag des Monats für zwei Stunden Kindern aus einem ausgewählten Buch vorliest. Basteln, malen, tanzen und singen stehen immer im Zusammenhang mit dem Buch. Laut einer Mitteilung der Freiwilligenagentur arbeiten die Helfer der Bücherei nicht nach starren Abläufen. Wer mitmachen will, kann gerne eigene Ideen einbringen.

Büffelstübchen: Das Team vom Büffelstübchen braucht Unterstützung. Mütter, die am Sprachunterricht teilnehmen, bringen oft ihre Kinder mit. Damit sich die Frauen voll aufs Lernen konzentrieren können, werden ehrenamtliche Betreuer ab 25 Jahren für die Kleinen gesucht. Es handelt sich um ein kurzes Projekt, das voraussichtlich am 31. Dezember endet. Die Betreuungszeiten sind montags beziehungsweise mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr. Helfer erhalten eine Aufwandsentschädigung.

MGH Fahrenhorst: Das Mehrgenerationenhaus in Fahrenhorst sucht einen ehrenamtlichen Helfer für allgemeine Büroarbeiten, der zwei bis drei Stunden pro Woche Zeit hat. PC-Erfahrung in Word und Excel wären wünschenswert. Alle Aufgaben können vom eigenen PC zu Hause, bei freier Zeiteinteilung, vorgenommen werden. Des Weiteren gibt es einen monatlichen Mitarbeiteraustausch.

Jugendtreff „Haus am Wall“: Für die Fahrradwerkstatt des Jugendtreffs „Haus am Wall“ sucht die Freiwilligenagentur ehrenamtliche Unterstützer. Die Werkstatt öffnet aktuell immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Voraussetzungen sind Offenheit für fremde Kulturen und etwas handwerkliches Geschick.

Des Weiteren werden ehrenamtliche Fahrer bei dem Pflege- und Seniorenstützpunkt Pro Dem gesucht. Auch das Tierheim Arche Noah hat immer Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung.

Wem sich von einem der Gesuche angesprochen fühlt, kann mit der Freiwilligenagentur Stuhr unter Telefon 0421/80 60 98 74 oder per E-Mail an info@freiwilligenagentur-stuhr.de Kontakt aufnehmen. Auch ein persönlicher Besuch in der Sprechstunde von „Mach mit!“ – diese ist immer dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr an der Bremer Straße 9 – ist möglich.