Ehrenamtliche für Kriegsgräber-Pflege auf Brinkumer Friedhof gesucht

Von: Rainer Jysch

Gabriele Parke, Presse- und Medienwartin der Freiwilligenagentur Stuhr, zeigt die Kriegsgräber auf dem Brinkumer Friedhof. Ehrenamtliche Hobby-Gärtner werden gesucht, die bereit sind, das Gräberfeld in Ordnung zu halten. © Rainer Jysch

Aktuell sucht die Freiwilligenagentur Stuhr für den Sozialverband Deutschland (SoVD), Ortsverband Brinkum, vier Ehrenamtliche, die bereit sind, sich ab dem Frühjahr 2023 um die Pflege der Soldatengräber auf dem Brinkumer Friedhof zu kümmern.

Brinkum – Auf dem separierten Gräberfeld unweit der Friedhofskapelle befinden sich 62 Grabstellen für Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Soweit es auf den 35 Steinen noch erkennbar ist, handelt es sich um deutsche Soldaten, die von 1914 bis 1918 oder von 1939 bis 1945 ihr Leben gelassen haben. Ein großes Steinkreuz markiert das von einer kleinen Mauer umringte Feld.

„Auf der Grundlage des Völkerrechts sind Kriegsgräber dauerhaft geschützt“, informiert Gabriele Parke, Presse- und Medienwartin der Freiwilligenagentur Stuhr. „Kriegstote haben ein ewiges Ruherecht.“ Das Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft stelle seit 1951 sicher, dass nach diesem Gesetz anerkannte Gräber zeitlich unbegrenzt erhalten bleiben.

Zwei Ehepaare kümmerten sich bisher um die Gräberpflege

Die ehrenamtliche Gräberpflege auf dem rund 100 Quadratmeter großen Feld lag bisher in den Händen von zwei Ehepaaren aus Brinkum und Erichshof, so Waltraud Schweers, Vorsitzende des Brinkumer SoVD. Insbesondere vom Frühjahr bis zum Volkstrauertag fallen Arbeiten an, die die Ehrenamtlichen bei freier Zeiteinteilung ganz individuell erledigen können. „Es ist keine Bedingung, Mitglied im SoVD zu sein“, stellt Schweers klar. Pflanzungen, Laubfegen, das Reinigen der Steine und das Wässern der Pflanzen im Sommer gehören zu den Hauptaufgaben. Die Rasenpflege übernimmt ein professioneller Friedhofsgärtner.

„Es kam auch die Idee auf, Konfirmanden bei der Gräberpflege mit einzubeziehen“, berichtet Gabriele Parke. Die Überlegungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Gemeinsames Essen winkt am Ende der Saison

„Die Kosten für Pflanzen und Werkzeuge werden über Mitglieder der Deutschen Kriegsgräberfürsorge beim Rathaus in Stuhr eingereicht und von dort beglichen. Pflanzen werden vom Bauhof angeliefert“, informiert Waltraut Schweers. „Wer möchte, kann natürlich auch eigene Gartengeräte mitbringen.“

Als Belohnung werden die ehrenamtlichen Hobbygärtner zum Saisonende zu einem gemeinsamen Essen eingeladen, wie die SoVD-Vorsitzende erzählt.

Wer sich für eine der freien Stellen interessiert, kann sich an die Freiwilligenagentur Stuhr wenden, erreichbar unter 0421/80609874, per E-Mail an info@freiwilligenagentur-stuhr.de oder durch einen persönlichen Besuch während der Sprechstunden, mittwochs von 15 bis 17 Uhr an der Bremer Straße 9 in Stuhr-Brinkum (MGH-Schaumlöffelhaus).