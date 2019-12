Um die Ecke die große Liebe gefunden

Heiligenrode - Von Rosi Freyer. Alles fing beinahe um die Ecke an. Waltraud und Wilfried Schweers lernten sich während einer Feier bei Freunden im Hämelheider Weg kennen. Waltraud Schweers war als Nachbarin eingeladen, Wilfried als Freund. Vor ein paar Tagen feierten die beiden ihre goldene Hochzeit.

Wilfried Schweers wurde in Neukrug geboren, Waltraud Schweers in Leeste. Es dauerte nach ihrem ersten Zusammentreffen auf der Feier nicht lange, bis sie sich verliebten. Am 12. Dezember 1969 läuteten die Glocken der Marienkirche in Leeste für das Paar. Die erste Wohnung bezogen die jungen Leute in Bremen, und Tochter Tanja kam zur Welt. Sohn Marco vervollständigte das Familienglück.

Den Unterhalt für seine Familie verdiente Wilfried Schweers zunächst als gelernter Tischler. 1979 wechselte er in den Markisenbau, der damals noch weitgehend aus Holzverarbeitung bestand. Eine weitere Station im Berufsleben war die Firma Grundig, später fing er dann noch einmal neu bei Cordes & Gräfe in Seckenhausen an. Nach 15 Jahren war dort Schluss, und der heutige Senior ging in den Vorruhestand.

Da die Familie eine Firmenwohnung bewohnte, stand auch ein Umzug an. Nach verschiedenen Domizilen leben die beiden nun an der Zollstraße, wo sie sich richtig wohlfühlen.

Im Leben der Familie spielten Schäferhunde eine große Rolle. Begonnen hatte alles mit einem Firmenhund von Grundig. Er sollte nicht alleine sein und so kam ein zweiter Hund hinzu, mit dem eine lange Geschichte begann. Da so große Hunde nur richtig Spaß machen, wenn sie gut erzogen sind, trat das Paar dem Schäferhundeverein bei. Ausbildung, Leistungsbeweise und Schauen standen auf der Tagesordnung.

Wilfried Schweers war meistens beruflich eingespannt, und die Arbeit mit den Hunden oblag der Ehefrau. Die fand große Freude daran, übernahm die Schriftführung im Verein und wurde zweite Vorsitzende. Der Alltag war geprägt vom Verein und den Hunden – deren Anzahl wuchs auf vier an – und auch die Kinder des Paars zeigten Interesse an den Tieren. Doch alles hat seine Zeit, und so haben die Schweers seit 2003 keine Hunde mehr. Eine Katze hatte Einzug gehalten, die ist aber mittlerweile gestorben.

Für Waltraud Schweers gab es aber schnell neue Aufgabe, denn ruhig sitzen kann die quirlige Dame nicht. Seit sieben Jahren ist sie federführend im Sozialverband Brinkum, Seckenhausen, Groß Mackenstedt. Um immer auf dem Laufenden zu sein, war es gut, einen Posten im Kreisverband anzunehmen. All das sei viel Arbeit, die ihr Spaß mache, aber nur durch den Rückhalt ihres Mannes zu schaffen sei. „Er unterstützt mich, wo er kann“, bestätigt die Goldbraut.

Waltraud Schweers hat bis 2015 im Büro und Verkauf gearbeitet und bis heute noch einen kleinen Job.

Auch Urlaube spielten bei den Schweers eine Rolle. Verschiedene Flüge, unter anderen nach Rumänien und in die Türkei, sowie der Bayerische Wald und Flusskreuzfahrten sorgten für Abwechselung.

Inzwischen ist die Familie um zwei Enkel, ein Junge und ein Mädchen, angewachsen, und das Paar blickt zufrieden auf ihre langen Jahre zurück.