Dvorák und die schwarze Inspiration

Varrel - „Aus der neuen Welt“ lautet der Titel des gemeinsamen Semesterabschlusskonzerts des Orchesters und Chors der Universität Bremen sowie des Popchors der Hochschule Bremen. Die Veranstaltung geht am Freitag, 29. Juni, in der Gutsscheune Varrel über die Bühne. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Orchester unter Leitung von Susanne Gläß spielt in großer Besetzung Antonín Dvoráks 9. Sinfonie e-Moll op. 95, bekannt unter dem Namen „Aus der neuen Welt“, die er 1893 in den USA komponierte. Auch die beiden Chöre beteiligen sich mit Musik aus Amerika: Das Ensemble der Universität singt Spirituals, darunter bekannte wie „Deep River“ und unbekannte wie „By and by“. Jazzige Songs bringt der Popchor unter seiner neuen Leiterin Rucsandra Popescu mit. Dazu zählen „Moon River” aus „Breakfast at Tiffany’s”, „Somewhere” aus der „West Side Story” und „Everybody wants to be a cat” aus „Aristocats”.

Dvorák war der erste europäischstämmige Komponist von Rang, der das außerordentliche Potential der Musik vom neuen Kontinent hatte – durch die erzwungene Begegnung von afrikanischer und europäischer Musik. In einem Interview sagte er, dass er in den Melodien der Schwarzen alles entdecken würde, was für eine große und noble Schule der Musik gebraucht würde. Er habe sich für seine neue Sinfonie von ihrem Geist inspirieren lassen.

Deshalb ist es naheliegend, dass der Chor der Universität das Konzert mit genau dieser Musik eröffnet, die Dvorák damals in Amerika so begeisterte: den Spirituals. Wie eigenständig und vielfältig sich die afroamerikanische Musik anschließend weiterentwickelte, zeigt der Beitrag des Popchors. Nach der Pause erklingt Dvoráks Sinfonie.

Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt acht Euro. Tickets gibt es in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung und im Bürgerbüro.

ah

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa