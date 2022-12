Bis zu 60 geschmückte Traktoren bei Lichterfahrt durch Stuhr erwartet

Von: Andreas Hapke

Teilen

Weihnachtlich geschmückte Trecker machen sich am vierten Advent auf den Weg durch die Gemeinde Stuhr. © Jantje Ehlers

Bis zu 60 weihnachtlich geschmückte Schlepper machen sich am Sonntag auf den Weg, um den Zuschauern am Straßenrand einen Funken Hoffnung zu überbringen. Die Teilnehmer, großteils Landwirte, treffen sich in Groß Mackenstedt und wollen nach zwei Stunden auf Umwegen Seckenhausen erreichen.

Stuhr – „Ein Funken Hoffnung“ – unter diesem Motto steht am Sonntag, 18. Dezember, eine Lichterfahrt mit weihnachtlich-bunt geschmückten Traktoren durch die Gemeinde Stuhr. Los geht es um 16.30 Uhr an der Mackenstedter Straße in Groß Mackenstedt, Endpunkt ist nach rund 15 Kilometern die Holunderstraße in Seckenhausen.

Geplant haben den Konvoi die Landwirte Ralf Würdemann und Andre Schulenberg. Die Idee sei vor drei Jahren entstanden. „Wir haben das woanders gesehen und uns gedacht: Was andere Gemeinden können, können wir auch.“ Zum dritten Mal setzt sich der Konvoi am vierten Advent in Bewegung.

Weihnachtszeit ist eine schöne Zeit

„Wir wollen den Menschen ein Strahlen aufs Gesicht zaubern. Nicht nur den kleinen, sondern auch den großen Zuschauern am Straßenrand.“ Trotz aller Krisen gehe es darum, den Leuten zu vermitteln: „Ein bisschen weihnachtlich darf es ruhig zugehen. Die Weihnachtszeit ist eine schöne Zeit.“ Es sei ein tolles Gefühl, in die leuchtende Augen zu blicken, vor allem die der Kinder.

Waren es bei der Premiere noch 20 Schlepper, könnten diesmal laut Würdemann 60 Fahrzeuge unterwegs sein. „Durch die Bank geschmückt“, kündigt der Mitorganisator an. Wie sich die einzelnen Fahrzeuge am Sonntag präsentieren, sei für alle Fahrer eine Überraschung.

Die meisten Teilnehmer sind Landwirte

Die meisten Teilnehmer seien Landwirte, zum Teil auch Höfe mit mehreren Schleppern. Einige Fahrer würden noch hobbymäßig auf einem Trecker sitzen. Zusammengefunden haben sich die Landwirte über Mundpropaganda. „Man kennt sich“, sagt Würdemann.

Für dieses Ereignis hat der 23-Jährige seinen 145 PS starken Claas-Traktor mit diversen Lichterketten und einem leuchtenden Rentier ausgestattet. Es dauert eine Weile, bis alles, was eingeschaltet ist, auch leuchtet. Als Beifahrer steht in der Scheune des Hofs in Varrel noch ein Weihnachtsmann bereit.

Auf mehrere Tage verteilt habe er rund sechs Stunden Arbeit in die Dekoration investiert, berichtet Würdemann. Zudem befindet sich eine Musikanlage an Bord, aus der in Dauerschleife „Wonderful Dream“ von Melanie Thornton dröhnt. „Ob es noch jemanden gibt, der Musik macht, steht noch nicht fest.“

Ein integriertes Notstromaggregat sorgt am Trecker von Ralf Würdemann für die nötige Leistung. © Jantje Ehlers

Für den Elektro-Schnickschnack hat Würdemann auf seinem Schlepper ein Notstromaggregat installiert. „Das wäre sonst ein bisschen viel für die Batterie.“

Vom Treffpunkt aus setzt sich der Schlepper-Konvoi über die Steller Straße und den Bremer Weg/Mittelweg in Richtung Harpstedter Straße in Bewegung.

Der weitere Verlauf: Zur Malsch, An der Wassermühle, Fanger Straße, Ulmenweg/Maifeldstraße, Fanger Straße, An der Wassermühle, Heiligenroder Straße, Neukruger Straße, Zollstraße/Feiner Weg, Am Fuchsberg, Am Moordamm, Hauptstraße, Birkenkamp/Hinterm Felde, Zum Sportplatz, Industriestraße, Holunderstraße. Laut Würdemann sind für die 15 Kilometer zwei Stunden vorgesehen.