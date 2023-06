Kreative Verarbeitung im Abrisshotel: Bei Stuhrtopia das Düstere im Herzen rauslassen

Von: Andreas Hapke

Als Stuhrtopia-Teilnehmer der ersten Stunde freuen sich (v.l) Black Meiners, Matilda Berger und Anastasiia Schößler auf die Präsentation der Ergebnisse am Samstag im Bremer Tor. © Andreas Hapke

Mit der Präsentation der Ergebnisse geht das Jugendkulturprojekt Stuhrtopia am Samstag, 17. Juni, zu Ende. Sieben Wochen lang haben Jugendliche in verschiedenen kreativen Gruppen im leer stehenden Hotel Bremer Tor Gelegenheit gehabt, ihre Gedanken, Ängste und Träume zu ergründen und zu verarbeiten.

Stuhr – Nach fast sieben Jahren neigt sich Stuhrtopia dem Ende zu. In dem Jugendkulturprojekt haben Mädchen und Jungen unter Anleitung und in verschiedenen kreativen Gruppen zu Zukunftsfragen gearbeitet. Sie haben das Thema künstlerisch und musikalisch umgesetzt, im Tanz und im Film. Die Ergebnisse ihres Schaffens präsentieren sie am Samstag, 17. Juni, 16 bis 20 Uhr, im ehemaligen Hotel Bremer Tor. Der Eintritt ist frei.

35 Nachwuchskünstler am Start

Sich in dem leer stehenden und dem Abriss preisgegebenen Gebäude mal so richtig kreativ austoben – das haben die Jugendlichen nach eigener Auskunft genossen. „Es ist schön, dass wir da in den letzten Monaten noch was machen konnten“, sagt die elfjährige Matilda Berger. „Nicht jeder, der ein leer stehendes Haus hat, sagt: Hier kannst du noch mal rein“, fügt Black Meiners (16) hinzu.

Laut Nikki Sprich vom Team Stuhr Kultur haben sich über den Zeitraum verteilt 35 Nachwuchskünstler beteiligt. Manche seien unterwegs ausgestiegen, manche hinzugekommen. Stand jetzt seien es rund 30 Teilnehmer im Alter zwischen 11 und 19 Jahren. Matilda Berger und Black Meiners sind von Beginn an dabei, ebenso Anastasiia Schößler, die ihre Freundin Matilda dazu bewogen hat. „Ich habe bei der Ausstellung ,Jugend kunzt’ im Rathaus mitgemacht und bin dort auf den Flyer aufmerksam geworden“, berichtet sie.

„Das Projekt hat mit seinem Angebot für freies künstlerisches Schaffen einen Nerv der Jugendlichen getroffen“, sagt Nikki Sprich. „Hier werden Fragen gestellt und Gespräche geführt, die den Raum für Gedanken und Gefühle öffnen.“

Tanz, Kunst, Film und Musik

Die Tänzerin und Tanzvermittlerin Sita Kotteck etwa gibt den Jugendlichen mit Hip Hop und Urban Style eine Chance, sich körperlich auszudrücken, ob einzeln oder in einer Gruppe. Die Gestaltung der Zukunftsräume begleiten die Künstler und Kunstpädagogen Sonja Krüder und Udo Arndt. In Keller und Erdgeschoss des Leerstands können junge Menschen ihre Gedanken, Ängste und Träume ergründen und verarbeiten. Ergänzend dazu bringt die Medienkünstlerin Katharina Berndt mit ihren Papierschnitt-Arbeiten sowie Kratz- und Schablonen-Techniken ein weiteres kreatives Element ein.

Die 16 bis 19 Jahre alten Mitglieder der Gruppe „Kusskult“, die bei der Kunstschule Stuhr schon länger Filme produziert, hat das Gebäude für einen Dreh entdeckt. Den dort entstandenen Film will sie am Samstag zeigen. Allein die musikalische Projektarbeit nahm nicht den erhofften Verlauf und musste laut Nikki Sprich „umdefiniert“ werden. Die Band Jaime unterstützt jetzt Stuhrtopia. Ihre Lieder handeln von Selbstfindung, Liebe und Trennung.

Viel Angesammeltes oder Angestautes sei bei den Jugendlichen zum Vorschein gekommen, berichtet Nikki Sprich. Die letzten Jahre hätten dem Nachwuchs viel abverlangt. Wohl deshalb sei der Blick in die Zukunft am Anfang nicht gewünscht gewesen, sondern erst im Laufe des Prozesses entstanden. Vielmehr sei Stuhrtopia eine „Momentaufnahme im Hier und Jetzt. Den Jugendlichen war es ein dringendes Bedürfnis, dass Frust und Traurigkeit einen Raum haben“.

„Wir wollten Veränderung darstellen“

Laut Black Meiners haben „alle Jugendlichen dieses Düstere im Herzen. Ich finde es gut, es auf diese Art rauszulassen“. Corona habe aber nicht so eine starke Rolle gespielt, wie so oft behauptet werde. Matilda sagt, dass auch der Krieg in den Räumen thematisiert werde. „Das kommt im Politikunterricht ja nur sachlich vor“, findet Black Meiners.

Dass das Projekt bald endet und das Bremer Tor einem Neubau Platz machen muss, findet der Teenager zwar schade. „Aber nichts ist für ewig. Es gibt ja auch Künstler, die ihre Sachen zerstören. Wir wollten ja auch Veränderung darstellen.“ Es habe richtig Spaß gemacht, die Wände zu bemalen.

„Mich hat die Kreativität überrascht“, bilanziert Nikki Sprich. Sie nennt Stuhrtopia einen großen, wunderbaren Prozess, der noch im Gange sei. „Die Endproduktionszeit ist ja die intensivste.“

Wie soll die Zukunft aussehen?

Am Ende bleiben ihrer Ansicht nach Fragen: Bekommen Jugendliche die Chance, unbeschwert Ideen zu entwickeln, die sich aus vorwärtsgewandten Gedanken speisen und das ganze Spektrum der Gefühle zulassen? Welche Utopien wollen gelebt werden? Wo sind die treibenden Kräfte für eine gute Zukunft? Und wie soll die Zukunft überhaupt aussehen?

Zumindest davon hat Matilda eine klare Vorstellung. Sie wünsche sich „mehr Freude auf der Welt; dass die Menschen besser miteinander kommunizieren, einander zuhören, den anderen verstehen, es wenigstens versuchen“. Ähnlich sieht es Black Meiners: Die Menschen sollten besser miteinander klarkommen. „Sich selbst akzeptieren, wie man ist. Es bringt nichts, sich an anderen abzuarbeiten.“ Verständigung sei möglich, auch wenn man eine andere Sprache spreche. „Mehr Projekte dieser Art“ könnten dazu beitragen.