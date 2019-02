Duale Ausbildung: Kitas ziehen mit

Rat beschließt neue Satzung / Ziel: Verlässliche Betreuung und mehr Erzieher

+ Die Gemeinde kann sich keine Erzieher backen. Daher sollen geänderte Zeiten, mehr Personal und verschärfte Vergabe-Kriterien für Plätze in der Ganztagsbetreuung die Jobs in den Kindertagesstätten attraktiver machen. SYMBOLBILD: DPA

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Was die Betreuung von Kindern angeht, hat die Gemeinde Stuhr große Pläne. Sie will mehr als 40 neue Erzieherstellen in den kommunalen Kitas und Krippen schaffen. Nicht zuletzt damit sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend Bewerber finden, sind Änderungen im Betreuungsangebot geplant, die den Job attraktiver machen dürften - dazu zählen verkürzte Öffnungszeiten und Drittkräfte. Eine entsprechende, von vielen Eltern kritisierte Neufassung der Kita-Satzung hat der Rat am Mittwoch beschlossen. Darüber hinaus wollen die Kitas der Gemeinde mit in die duale Erzieherausbildung einsteigen.