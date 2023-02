„Du bist meine Mutter“ feiert letzte Aufführung in Stuhr

Von: Andreas Hapke

„Du bist meine Mutter“ lautet der Titel des Stücks, das am 12. Februar letztmalig im Stuhrer Ratssaal zu sehen ist. © H. Schwörer

Wer das Bremer Theaterprojekt „Du bist meine Mutter“ noch einmal sehen möchte, hat nun in Stuhr Gelegenheit dazu. Als „allerletzte“ Zugabe kündigt der Schauspieler Martin Leßmann die Vorstellung seines Solostücks über das Vergessen und Abschiednehmen am Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr, im Ratssaal an.

Stuhr – Knapp 90 Mal hat Leßmann „Du bist meine Mutter“ gemeinsam mit dem Cellisten Gero John aufgeführt. Die beiden tourten damit von Kiel bis Augsburg, von Kassel bis Thüringen, auch in der Schweiz sind sie damit aufgetreten. Eingeladen von Theatern, Hospizvereinen und Kirchengemeinden. Laut Leßmann hat das Stück im Jahr 1980 seine Premiere gefeiert, damals mit Joop Admiral als Alleindarsteller. „Das war eine ungewöhnliche Theaterform, sehr autobiografisch, die Begegnung mit seiner Mutter im Altersheim verdichtet zu einem Stück“, erzählt Leßmann. Er spricht von einer „symbiotischen Beziehung. Mutter und Sohn verschmelzen. Sie sind eins.“

Admiral habe mit dem Stück sogar in ganz Europa auf der Bühne gestanden. In Deutschland wurde es mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. „Poetisch anrührend, unsentimental und komödiantisch“ beleuchtet es den Umgang erwachsener Kinder mit ihren an Demenz erkrankten Eltern und „wirft ein ganz neues Licht auf die Chancen und Abgründe dieser Situation, der jeder von uns früher oder später begegnen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mutter sucht nach Halt für ihren verwirrten Geist

Die Mutter suche in ihrem Sohn den Halt für ihren verwirrten Geist. Der Sohn wiederum suche ringend im Dialog, das Unausweichliche zu überwinden. Daran ändert sich auch nichts, wenn Leßmann statt Admiral Mutter und Sohn spielt.

Dass die Mutter die Erinnerung verliert, sei anfangs nur ein Teilaspekt gewesen, berichtet Leßmann. Doch als vor rund zehn Jahren die Alzheimergesellschaft und die Hospizvereine mit ihrer Arbeit in den Vordergrund gerückt seien, hätten sie Interesse gehabt, das Stück zu zeigen. „Plötzlich lief es unter der pathologischen Sicht der Demenzerkrankung“, sagt der Schauspieler. Auch in seiner Umgebung würden sich die Fälle von Demenz häufen.

Das Thema sei die „besondere Verantwortung mit vielen Fragezeichen in der Begegnung der Generationen in der Pflege. Doch auch drängende Fragen, die ohne diese Krankheit zwischen den Generationen immer da waren, werden am Beispiel des Gedächtnisverlusts klar.“

Mit wenigen Mitteln viel erreichen

Dazu leiste die Musik von Gero John in minimalistischer Weise ihren Beitrag. Mit wenigen Mitteln viel erreichen – dies komme auch durch die wenigen Requisiten zum Ausdruck.

30 Jahre nach der Premiere des Stücks habe ihn die Regisseurin Maria von Bismarck gefragt, ob er der Darsteller ihrer Inszenierung werden wolle, erinnert sich Leßmann. „Das war eine schöne Idee. Wir kannten uns als Kollegen von der Bühne. Ich war am Kinder- und Jugendtheater in Bremen, sie am Schauspiel. Sie hat mich schon als Darsteller geschätzt und mir das zugetraut.“

Für Leßmann fühlt es sich nach eigener Auskunft „stimmig an, beide Personen zu spielen“. Autobiografisch ist das Stück aber nicht mehr. Der Darsteller betont, dass er nicht die Beziehung zu seiner Mutter spiele, und auch nicht sich selbst. „Es ist eine verwandtschaftliche Beziehung, die von Nähe geprägt ist, darüber hinaus aber versucht, Distanz zu schaffen.“

Der Sohn kommt deutlich aggressiver daher

Auch das ist laut Leßmann ein Unterschied zum Original: Die Symbiose zwischen Admiral und seiner Mutter habe keine Distanz und Aggression erlaubt. Bei Leßmann kommt der Sohn deutlich aggressiver daher. Der Ton macht die Musik: „Was den angeht, kann ich in der Dosis jedes Mal etwas neu anmischen“, erklärt der Schauspieler. Der Text habe sich in den vergangenen 43 Jahren allerdings nicht verändert, ebenso wenig der Ablauf der Handlung. „Da kann man noch so viel Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Demenz haben.“ Die Besucher des Stücks sind laut Leßmann „über 40 Jahre und mehrheitlich Frauen. Es sind Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen oder begleitende Personen. Leute, die sich in der eigenen Problematik aufgefangen fühlen.“ Nach der Aufführung bestehe die Möglichkeit zu einem Gespräch.

Einlass ist bereits um 16 Uhr, da der Hospizverein sowie der Senioren- und Pflegestützpunkt Pro Dem die Vorstellung als Plattform für die Präsentation ihrer Arbeit nutzen. Beide sind im Foyer des Ratssaals mit Infotischen vertreten. „Wir freuen uns, wenn das Thema Demenz auf kulturellem Weg verbreitet wird“, sagt Lilja Helms, Leiterin des geronto-sozialen Bereichs bei Pro Dem. Über die Leichtigkeit des Stücks erkenne der Betrachter, wie viel Tiefgang dahinterstecke. „Das ist die Geschichte, um die es gerade für 1,7 Millionen Demenzkranke in ebenso vielen deutschen Familien geht. Wir wollen das Theaterstück auf die regionale Ebene herunterbrechen, die Hand reichen und Hilfe anbieten.“

Tickets

Karten sind im Vorverkauf unter nordwest-ticket.de sowie an allen bekannten Nordwest-Ticket- und Ticketmaster-Vorverkaufsstellen oder unter der Hotline 0421/36 36 36 erhältlich. Für die Abendkasse gibt es alternativ eine Reservierungsoption, entweder per E-Mail an kultur@ stuhr.de oder telefonisch unter 0421/56 95 294.