Drei Schafe von Weide gestohlen – Blutspuren gefunden

Drei Schafe sind in Stuhr-Brinkum von einer Weide gestohlen worden. Dort waren Blutspuren zu finden.

Brinkum - Zu dem Diebstahl kam es in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr. Die drei Tiere (rauwollige Pommersche Landschafe) wurden von einer Weide an der Straße „Am Rövekamp“ in Stuhr-Brinkum gestohlen. Sie haben einen Wert von etwa 1.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Auf der Weide waren auch Blutspuren zu finden. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können, melden sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0.