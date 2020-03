Drei Gebäude sind zwei zuviel

Aus alt mach neu: Das Hauptgebäude des Baubetriebshofs in Brinkum in seinem aktuellen Zustand (oben l.) sowie die seitliche Ansicht des Neubaus aus Richtung Aral-Tankstelle (unten l.) und die Front an der Bremer Straße. Das Foto oben rechts zeigt Leo Wimering auf dem hinzugekauften und rund 12 000 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem zur Häfte eine Wohnbebauung entstehen soll. Auf unserem Bild wäre das der vordere Bereich. Fotos: Hapke / Pläne: Wilmering

Brinkum - Von Andreas Hapke. Seine Pläne werden das Ortsbild an der Bremer Straße in Brinkum nachhaltig verändern: Unternehmer Leo Wilmering plant den Abriss der drei Gebäude auf dem Betriebshof seiner Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN, ehemals Wolters), um sie durch eine einzige große Immobilie zu ersetzen. Auf der Hälfte eines zusätzlich erworbenen Grundstücks möchte er mit einem Partner Wohnhäuser bauen.

Die Modernisierung des Betriebshofs hat Wilmering schon seit der Übernahme der Firma Wolters von den Hannoveraner Verkehrsbetrieben Üstra im Jahr 2010 im Hinterkopf. „Bevor wir in eine neue Immobilie investieren, wollten wir erst einmal abwarten, ob wir die Ausschreibung für das VBN-Linienbündel Diepholz Nord West gewinnen. Das war ein freies Feld, da hätte alles passieren können“, erklärt der Unternehmer. Nach dem positiven Ausschreibungsergebnis im Jahr 2018 begann Wilmering, Nägel mit Köpfen zu machen.

Das Kernstück der Modernisierung – formell der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Betsbruch“, Neuaufstellung, südlicher Teilbereich – bildet ein fast 1 700 Quadratmeter großes Gebäude. Es beherbergt im vorderen Bereich den Verwaltungs- und Sozialtrakt sowie dahinter liegend die Werkstatt, den Bereich für die Buspflege und die Waschstraße. Die Tankstation ist an das Ende des Gebäudes angedockt.

Eine Abstellhalle für die Busse wird es nicht mehr geben. „Die stehen frei. Das spart Geld“, sagt Wilmering. Stattdessen plant er mit zwei großen Parkplätzen. Einer befindet sich hinter dem Gebäude (rund 1 300 Quadratmeter), der zweite zwischen der Aral-Tankstelle und der Firma Mink (zirka 1 600 Quadratmeter). Letztere ist Leidtragende der Planung, da sie ihr Grundstück nicht mehr von der Bremer Straße aus erreichen kann.

Die Busse sollen das Grundstück nur noch in eine Richtung befahren, damit das umständliche Rangieren entfällt. Laut Wilmering umfasst das Netz des Linienbündels Nord bis zu 56 Fahrzeuge. „Die muss man im Notfall auch alle unterbringen können.“ Für den größeren Parkplatz musste Wilmering ein von Wolters veräußertes Grundstück zurückkaufen. Dort steht heute noch die Waschhalle. Den Mitarbeitern stehen Stellplätze auf einer 250 Quadratmeter großen Fläche direkt an der Bremer Straße zur Verfügung.

Wilmering rechnet mit Kosten zwischen fünf und fünfeinhalb Millionen Euro. Theoretisch seien maximal 70 Prozent der Investitionskosten förderfähig, „wenn man alle Vorgaben einhält. Der Kerngedanke ist, dass alles bezuschusst wird, das in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb des Linienverkehrs steht“. Mitarbeiterparkplätze etwa würden aus der Förderung herausfallen. Und ob eine oder zwei Werkstattgruben notwendig seien, werde die Landesverkehrsgesellschaft ebenfalls prüfen. Ob der zugesagte Landeszuschuss von 2,4 Millionen Euro tatsächlich auch in dieser Höhe fließt, steht also noch nicht fest.

Unabhängig davon befindet sich das Unternehmen in der Detailplanung. Die Landesverkehrsgesellschaft habe grünes Licht für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn gegeben. Gleichwohl werde es noch ein Weilchen dauern, bis der erste Spatenstich erfolgt, sagt Wilmering. „Wir sind zu einer europaweiten Ausschreibung verpflichtet. Das dauert. Wenn alles gut geht, fällt der Startschuss Ende 2020/Anfang 2021.“ Ab dann werde es zwölf bis 14 Monate dauern, bis das Betriebsgebäude stehe. Für die Dauer der Bauarbeiten muss Wilmering seine Busse anderweitig unterbringen. Dafür stünden zum Teil eigene Kapazitäten, zum Teil aber auch fremde Kapazitäten zur Verfügung, etwa bei Speditionen, Werkstätten oder Auftragsunternehmen.

Allein der Abriss der Gebäude dürfte sich eine Weile hinziehen. „Wir bauen ja nicht auf der grünen Wiese. Außerdem gehen wir davon aus, dass das Erdreich zum Teil kontaminiert ist und einiges an Sondermüll zusammenkommt.“ Trotz des Aufwands bezeichnet Wilmering den Standort als „richtig und gut. Nahe dem Zob und der A 1 wird er seinen Wert auch behalten.“

Ein Teil des neuen Betriebshofs ragt in eine Fläche hinein, die Wilmering von privat hinzugekauft hat. Das ehemals landwirtschaftlich genutzte, rund 12 000 Quadratmeter große Grundstück liegt zwischen der Kirchstraße und der Firma Mink. Detailplanungen gibt es noch nicht. Nur soviel: Gemeinsam mit einem Partner möchte Wilmering auf 6 000 Quadratmetern fünf bis sechs Gebäude mit insgesamt 42 Wohnungen hochziehen. Er kündigt bezahlbaren Wohnraum an, zumal die im Schnitt 70 bis 75 Quadratmeter großen Einheiten auch für seine Mitarbeiter gedacht sind. Die Erschließung des „Brinkumer Carrés“ – so der Name des Wohnviertels – soll über die Kirchstraße erfolgen.

Die Kosten belaufen sich auf „um die zehn Millionen Euro“, sagt Wilmering, dessen hauptsächlich in der Schülerbeförderung eingesetzten Busse zurzeit im Ferienmodus unterwegs sind. Noch weiter herunterschrauben möchte er das Angebot trotz Corona nicht. „Wir wollen verlässliche Strukturen, keine Ängste schüren.“

Finanzielle Probleme bereitet ihm die aktuelle Situation (noch) nicht. Durch die mit dem Landkreis abgeschlossenen Verträge sei die Liquidität seines Unternehmens gesichert, das Risiko liege beim Kreis.