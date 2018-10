Drei Chöre, ein Ziel

Benefizveranstaltung für Tsunami-Opfer am Sonntag auf Gut Varrel

+ Fritz Meyer (Harmonie Moordeich), Michael Brandt (Potpourri-Chor) und Manfred Hartmann (Capstan Shanty-Chor, v.l.) freuen sich auf spendenwillige Gäste. - Foto: Hapke

Stuhr - Die Not der Tsunami-Opfer auf Sulawesi hat drei Chöre veranlasst, gemeinsam ein Konzert auf Gut Varrel zu geben. Viel Zeit haben sie sich für die Vorbereitung nicht gegönnt. Die Idee ist erst beim Auftritt des Potpourri-Chors am 7. Oktober entstanden, auf der Bühne stehen sie am kommenden Sonntag, 16 Uhr.