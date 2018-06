Direktvermarkter aus Varrel bald Landwirt des Jahres?

André Mahlstedt betreibt fünf Milchtankstellen

+ © jeh André Mahlstedt an der Milchtankstelle seines Hofes. Dort bekommt der Kunde Rohmilch. © jeh

Varrel - Von Andreas Hapke. Als André Mahlstedt vor drei Jahren seine erste Milchtankstelle auf seinem Hof an der Grünen Straße in Varrel eröffnete, sollte dies sein Einstieg in die Direktvermarktung sein. Rückblickend kann man sagen: Das ist gelungen. Nach eigenen Angaben beläuft sich der Anteil der Direktvermarktung am Gesamtgeschäft inzwischen auf zehn bis zwölf Prozent.