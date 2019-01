Dieter Engelhardt für Helmut Ahrens

Moordeich – Der Schützenvereins Stuhr von 1912 hat einen neuen Vorsitzenden: Zum Nachfolger für den scheidenden Chef Helmut Ahrens wählten die Mitglieder am Freitag in ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Nobel Dieter Engelhardt. Als Dank für seine fast 30-jährige Arbeit im Vorstand erhielt Ahrens nicht nur stehende Ovationen, er wurde außerdem zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Auch die dritte Vorsitzende Irmgard Hemmelskamp stand nicht mehr zur Verfügung. Für sie übernimmt Alexander Homann. Marcus Hemmelskamp bleibt zweiter Vorsitzender, während Carl Christian Dreyer Ingo Mahlstädt als stellvertretenden Schatzmeister ablöst.

In seinem letzten Jahresbericht hob Ahrens hervor, dass der Verein im vergangenen Jahr wieder ein volles Königshaus proklamiert habe. Dies sei nur möglich, weil die Mitglieder zusammenhielten und da seien, wenn sie gebraucht werden. Schatzmeister Hermann Mahlstädt vermeldete ein leichtes Plus in der Kasse. Sportleiterin Nadine Riedemann berichtete über gute sportliche Ergebnisse. Um das Trainingsschießen noch interessanter zu gestalten, gibt es jetzt an fast jedem Freitag ein Trainings- und Übungsschießen. Alle Termine sind im Internet einzusehen.

Der Jugendsportleiter Florian Mainusch wünscht sich eine stärkere Jugendmannschaft, damit der Verein wieder mit seinem Nachwuchs an Wettbewerben teilnehmen kann. Mainusch plant auch für dieses Jahr, dass der Kinder- und Schülerkönig beim Schützenfest mit dem Lichtpunktgewehr auf dem Festplatz ermittelt wird. ps

www.stuhrvon1912.de