3000 Anmeldungen für „Kochen mit Kindern“ im Kreis Diepholz

Von: Anke Seidel

Kartoffeln sind gesund: Die Landfrauen aus dem Kreisverband Grafschaft Hoya bereiten sich auf ihre Kochaktionen an den Schulen vor. Darüber freuen sich Jutta Hohnholz (links vorn) und Edda Möhlenhof-Schumann (rechts). © sdl

Die Kartoffel ist aufgrund ihrer grünen Pflanzenteile die „Giftpflanze des Jahres“. Und sie ist die Hauptdarstellerin im Landfrauen-Projekt „Kochen mit Kindern“ .

Landkreis Diepholz – Diese Nachricht hat die Landfrauen im Landkreis Diepholz zutiefst entsetzt: Die Kartoffel ist zur „Giftpflanze des Jahres“ erklärt worden – völlig zu unrecht, weil sich dieser Titel nur auf die grünen Pflanzenteile der Knolle bezieht. Und die sind nicht mit den gesunden Inhaltsstoffen der Erdäpfel gleichzusetzen, wie Edda Mölhenhof-Schumann als hauswirtschaftliche Beraterin der Landwirtschaftskammer erläuterte: Im Osterbinder Gasthaus Freye begann die Schulung, bei der Landfrauen auf ihren Einsatz an Grundschulen vorbereitet werden.

45 Grundschulen im Landkreis machen bei „Kochen mit Kindern“ mit

„Mehr als 3000 Kinder sind angemeldet, um an den Aktionen, die vor den Herbstferien an den ersten Schulen starten, teilzunehmen“, sagt Edda Möhlenhof-Schumann. 45 Grundschulen im Landkreis bekommen dabei Besuch von den Landfrauen – ausgestattet mit ganz praktischen Haushaltsgeräten, um mit den Dritt- und Viertklässlern in den Grundschulen leckere Gerichte aus Kartoffeln zu kochen – an zwei Schultagen.

„Ziel dieser Aktion ist das Kennenlernen der regionalen Lebensmittel und die Freude an der Zubereitung von gesundem, leckeren Essen“, betont Edda Möhlenhof-Schumann. Vor dem gemeinsamen Zubereiten von lustigen Kartoffelmäusen oder versteckten Erdäpfeln mit Haube sowie anderen Gerichten mehr erhalten die Kinder einen theoretischen, kindgerechten Schulungsteil. Darin erfahren die Jungen und Mädchen auf spielerische Weise, warum die Kartoffel so gesund ist, was sie also für die Gesundheit bewirken kann – und was eben nicht.

Das Solanin zum Beispiel, der grüne Farbstoff der Kartoffel, ist unerwünscht. Aber längst sind seit Zeiten Friedrichs des Großen Entwicklungen eingetreten, die diesen sekundären Pflanzenstoff durch Züchtungen minimiert haben. Neue Sorten gehören also zur Geschichte der Kartoffel. Grüne Stellen an Kartoffeln müssen unbedingt beseitígt werden. Sie sind Gift. Nach ihrer Schulung in Osterbinde wissen die Landfrauen, dass die Kartoffel mit Solanin nur Fressfeinde von sich abhalten möchte – ein biologischer Schutz also.

Der Verein „Kochen mit Kindern“ feiert im nächsten Jahr 20-jähriges Bestehen

Ehrenamtlich erklären die Landfrauen den Kindern, wie Kartoffeln in der Region angebaut werden und welche Produkte daraus entstehen. Chips, Pommes Frites oder Kartoffelstärke haben ihren Ursprung also auf einem Kartoffelfeld. Möglichst viele Informationen wollen die Landfrauen den Kindern über die Kartoffel vermitteln. „Vor dem Kochen wird deshalb zunächst eine halbe Stunde theoretischer Unterricht durchgeführt“, sagt Edda-Möhlenhof-Schumann. „Im Anschluss an die Theorie geht es in Gruppen weiter.“ Will heißen: Während ein Teil der Kinder backt oder kocht, sind die anderen am Erlebnistisch mit unterschiedlichen Aufgaben rund um die Kartoffel beschäftigt. In einer so genannten Fühlkiste zum Beispiel oder mit Quizaufgaben lernen die Kinder die Kartoffel hautnah kennen. Die Mediengruppe Kreiszeitung unterstützt die Aktion wieder mit einem Gewinnspiel.

In Osterbinde ließen sich Landfrauen des Kreisverbands Grafschaft Hoya für die Kochaktionen schulen. Für die des Kreisverbands Grafschaft Diepholz gibt es einen weiteren Termin. Der Verein „Kochen mit Kindern“ und weitere Sponsoren unterstützen die Aktion. Im kommenden Jahr feiert dieser Verein sein 20-jähriges Bestehen.