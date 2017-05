Dienstwagen fährt vor

28. Oldtimershow in Brinkum am 21. Mai

+ Glänzende Karosserien sollen auch dieses Jahr etliche Besucher zur Oldtimershow in Brinkum locken. - Archivfoto: Ehlers

Brinkum - Von Katharina Schmidt. Der ehemalige Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen fuhr einst in einem Mercedes 200S, Baujahr 1962, zu seinen Terminen. Am Sonntag, 21. Mai, parkt der historische Dienstwagen in Brinkum. Dort können ihn Besucher der 28. Norddeutschen Oldtimershow begutachten – zur Freude von Organisator Peter Bruns. „Wie sind ganz stolz, ihn zu präsentieren“, sagt er.