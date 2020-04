Dienst auf Distanz

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Die Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt hat ein neues Hebekissen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um irgendein Hebekissen, sondern um ein sogenanntes „Multiforce-Hebekissen“ der Firma Paratech. „Hier in der Gegend, im Großraum um Bremen, hat das außer uns noch keiner“, sagt Philip Stampniok, Pressesprecher der Ortswehr. Und nicht nur das Kissen an sich ist besonders. Auch die Art, wie es den Einsatzkräften vorgestellt wurde, war ungewöhnlich.

Gruppenführer Henning Schröder hat das Hebekissen im Rahmen eines digitalen Dienstes präsentiert. Er stand ausgestattet mit einem Mikrofon und unterstützt von einem kleinen Technikteam im Gerätehaus, während seine Kameraden zuhause vorm Computer saßen. Per Videokonferenz erfuhren sie alles über das neue Kissen – vom sicheren Umgang über die Handhabung bis zu den Einsatzmöglichkeiten.

Hebekissen dienen dazu, schwere Lasten zu heben. Die Feuerwehr nutzt sie unter anderem, um nach Autounfällen eingeklemmte Menschen zu befreien. Normalerweise werden, grob beschrieben, zwei Gummikissen übereinandergelegt und mit Druckluft gefüllt. Bei dem neuen „Multiforce-Hebekissen“ sind die Kissen fest miteinander verbunden. Das führt laut Philip Stampniok zu mehr Stabilität – und somit auch zu mehr Sicherheit.

Stampniok war Teil des kleinen Technikteams, das den digitalen Dienst mit gebührendem Abstand koordinierte. Er kümmerte sich um den Chat. Die Feuerwehrleute konnten nämlich von zuhause aus über eine Chatfunktion Fragen stellen und Anregungen einbringen. Außerdem gehörten dem Technikteam Hendrik Ahlers (Regisseur) und Florian Kater (Kamera) an. Bei dem Dienst hat die Feuerwehr strenge Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten.

„Der digitale Dienst fand großen Anklang unter den Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr“, berichtet Stampniok. Schnelle Internetverbindungen und zukunftsweisende IT-Lösungen würden der Feuerwehr ermöglichen, sich während der Corona-Krise weiterzubilden, ohne persönlich zusammenzukommen. Auch die Manöverkritik am Ende des Dienstes sei virtuell erfolgt. „Kurzum: Die Feuerwehr zeigt Teamwork, auch in Zeiten von Corona“, fasst Stampniok zusammen. Am Dienstag folgt ihm zufolge ein weiterer Dienst in dieser Form.

Die herkömmlichen Ausbildungsdienste, zu denen sich Feuerwehrmitglieder normalerweise alle zwei Wochen treffen, sind im gesamten Landkreis vorerst auf Eis gelegt worden, ebenso wie alle anderen Veranstaltungen. Die Mitglieder der Feuerwehr kommen nur noch im Einsatzfall persönlich (und dann mit Mundschutz) zusammen. „Die Einsatzbereitschaft ist natürlich nach wie vor sichergestellt“, versichert Christian Tümena, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Stuhr.

Ihm zufolge sind in den anderen Stuhrer Ortswehren derzeit noch keine digitalen Dienste geplant. „Generell ist unser Ausbildungsstand auf einem guten Niveau“, sagt er. Es gebe keinen akuten Bedarf an Weiterbildungen. Digitale Dienste seien daher hauptsächlich ein Mittel, um in Zeiten von Corona die Zusammengehörigkeit weiter zu fördern.