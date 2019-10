Fette Beute: Einbrecher stehlen Schmuck im Wert von 100.000 Euro

Zu einen Diebstahl mit äußerst wertvoller Beute ist es in Stuhr gekommen. Die Einbrecher entwendeten teure Schmuckstücke aus einem Haus.

Stuhr - Mitten am Tag schlugen die Einbrecher am Mittwoch in einem Stuhrer Wohngebiet nahe des Biotops zu, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus und nahmen mehrere, sehr hochwertige Schmuckstücke mit. Der Gesamtwert wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Stuhr

Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung der Täter geben können, sollen sich bei der Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 melden.

