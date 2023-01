Die Urzelle der Gemeinde Stuhr: Auf den Spuren der verschollenen Burg Mackenstedt

Von: Andreas Hapke

Teilen

Die Struktur links unten in diesem Ausschnitt der Reliefkarte wertet Sandkuhl als Beleg für eine künstliche Bearbeitung des Bodens. © Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Der Heimatforscher Jürgen Sandkuhl hat sich auf die Suche nach der verschollenen „Burg der Herren Mackenstedt“ gemacht und ist sich sicher, den Standort gefunden zu haben. Dafür hat er nicht nur viele Hinweise und Urkunden ausgewertet. Er sieht sich auch durch Bodenreliefkarten und Drohnenfotos bestätigt.

Groß Mackenstedt – Gab es einst eine Burg im heutigen Stuhrer Ortsteil Groß Mackenstedt? Ja, sagt Jürgen Sandkuhl. Der passionierte Heimatforscher, wie er sich selbst bezeichnet, ist überzeugt davon, dass eine „Burg der Herren von Mackenstedt“ existierte. Der genaue Standort sei bislang zwar nicht durch eindeutige archäologische Funde nachgewiesen. Der Leester nimmt aber für sich in Anspruch, „alle derzeit erreichbaren Hinweise in Literatur und Urkunden zusammengefügt zu haben, nach denen die Lage des Burgplatzes, unter Einbeziehung der ,verdächtigen’ Örtlichkeiten, bestimmt werden kann“. So heißt es in einer kleinen Schrift, die er zu dem Thema verfasst hat.

Sandkuhl geht von der im zwölften Jahrhundert weitverbreiteten Form der Turmhügelburg aus: Ein Palisadenring auf einem Hügel mit einem Wohnturm, meistens in Holzbauweise, zum Schutz von Wasser umflossen und überspannt mit einer Brücke, die weggenommen oder hochgezogen werden konnte. Der Historiker Bernd Ulrich Hucker hat nachgewiesen, dass diese Burgen im Mittelalter Tornewort hießen (Torne = Turm und Wort = Wert/Warft, auch Hügel).

Unterstützung durch Gemeindearchivarin Elisabeth Heinisch

Die Holzbauweise habe ausreichend Schutz gewährt, denn Feuerwaffen seien erst ab circa 1300 gebräuchlich gewesen, erklärt Sandkuhl. „Der Turm hat die Burgherrenfamilie geborgen und in den unteren Räumen auch die Burgmannen.“ Zur Befestigung gehörten in der Regel ein Wirtschaftshof, der die Versorgung der Bewohner sicherstellte, und eine Wassermühle.

Laut Sandkuhl ist die verschollene Befestigung die „Urzelle der Gemeinde Stuhr“. Er war bei seiner Recherche nach der Burg der Grimmenberger in Neuenkirchen (Sulinger Land) auf erste Hinweise gestoßen und diesen nachgegangen. Sandkuhl sprach mit Einheimischen, suchte nach Hinweisen in Literatur und Urkunden. Außerdem bat er die Gemeindearchivarin Elisabeth Heinisch um Unterstützung.

Archivarin Elisabeth Heinisch und Forscher Jürgen Sandkuhl präsentieren ein Modell mit Burg. Es zeigt: Klein Mackenstedt war eine Insel. Den oben liegenden, östlichen Arm des Klosterbachs gibt es nicht mehr. © Andreas Hapke

Was die Lage der Burg angeht, bezieht sich Sandkuhl zunächst auf Heimatforscher wie Wilhelm Haverkamp und Otto Oestmann, die die Befestigung südöstlich der ehemaligen Martinskirche verorten. Diese existierte bis ungefähr 1540. Dort, an der Delmenhorster Straße 144, steht heute das Färberhaus. In unmittelbarer Nähe falle auf einer aktuellen Bodenreliefkarte des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) eine rechtwinklige Struktur auf. Sandkuhl spricht von dieser Stelle als „Angelpunkt unserer Argumentation“.

Bei der Karte handelt es sich um Laserscan-Aufnahmen aus einem Hubschrauber, unter Herausrechnung des Bewuchses und der Bebauung. Laut Sandkuhl legt diese Aufnahme eine frühere, künstliche Bearbeitung des Bodens nahe. Klein Mackenstedt sei damals eine Insel gewesen, sagt Sandkuhl. Und fließendes Wasser könne die rechteckige Struktur nicht erzeugt haben. Es hätte über die Zeit alle Kanten gerundet. Für den Forscher steht fest: „Jemand muss dort gegraben haben.“

Drohnenflug untermauert Annahme

Ein Drohnenflug im November vergangenen Jahres untermauert die Annahme. Das Bild zeigt eine „fast unbewachsene, kreisförmige Fläche, genau an dem vermuteten Ort des ehemaligen Burghügels“, sagt Sandkuhl. Der geringe Bewuchs sei darauf zurückzuführen, dass man den Hügel schon in historischer Zeit abgetragen habe – vielleicht, um den Sand zu nutzen. „Möglicherweise hat man es nicht für nötig gehalten, wieder Mutterboden aufzuschütten.“ Im Umfeld dagegen, auf dem ehemaligen Gewässergrund mit Mutterbodenschicht, sprieße das Grün üppig.

Als schriftlichen Beweis für die Existenz des Burghügels wertet Sandkuhl die Karte „Landscheidung zwischen der Grafschaft Delmenhorst und kurfürstliche Gebiete“ aus dem Jahr 1681. Sie stammt aus dem Archiv der Gemeinde Stuhr. Darauf sei ein Burgplatz eingetragen, ebenfalls „in der vermuteten Lage“, so der Forscher.

So könnte die Befestigung ausgesehen haben: die nachgebaute Turmhügelburg Lütjenburg mit Wasserfläche, eingefügt in die Umgebung des mutmaßlichen Burgplatzes in Groß Mackenstedt. © Montage: Jürgen Sandkuhl

„Vielleicht müsste man einmal die Maulwürfe befragen, was da unten im Boden alles zu finden ist“, heißt es in den Ausführungen Sandkuhls. Er möchte der Sache weiter auf den Grund gehen. „Wir wollen Bodenbohrungen vornehmen. Unsere Annahmen sind klar, aber Beweise kann man nur archäologisch erbringen.“ Maximal einen Meter tief sollen die Bohrungen mit Erlaubnis des Eigentümers Heinrich Weber gehen.

Für den Wirtschaftshof der Burg nimmt der Forscher den Bereich zwischen dem Klosterbach und dem Rixmoor an – nach einem Hinweis von Haverkamp und Oestmann. „Es sei denn, dass doch noch unerwartet Dokumente auftauchen, die anderes belegen.“ Das Rixmoor sei weitgehend aus dem Gedächtnis der Mackenstedter verschwunden. Nur ältere „Eingeborene“ würden noch den früher erheblich größeren See westlich des Ortskerns kennen.

Elisabeth Heinisch berichtet von einer Erzählung aus der Geschichtswerkstatt, die sich mit den Jahren 1933 bis 1945 beschäftigte. Ein englischer Offizier soll eine Karte mit einem Eintrag „Gut Mackenstedt“ dabeigehabt haben. Der Verbleib der Karte sei allerdings nicht bekannt, die Zeugin verstorben. „Vielleicht ist der Hof auch dem großen Feuer Anfang des 19. Jahrhunderts zum Opfer gefallen“, sagt Sandkuhl.

Keine Urkunden zur Lage der Burg-Mühle

Zur Lage einer Burg-Mühle in Mackenstedt lasse sich weder vor Ort noch in den Urkunden etwas finden, fügt Sandkuhl hinzu. Die Klostermühle Heiligenrode aber liege von den Mackenstedter Höfen nicht „unerreichbar weit“ entfernt, sodass man dort mahlen lassen konnte.

Wer sich eine Turmhügelburg in Originalgröße ansehen möchte, dem empfiehlt Sandkuhl eine Fahrt zum „Castrum Vechtense“. Die Burg auf dem Gelände der ehemaligen Zitadelle in Vechta sei allerdings „in moderner Zimmerei“ entstanden. Das Original müsse man sich „sehr viel rustikaler und auf einem Hügel stehend mit enger Palisade“ vorstellen.

Kaum bekannt ist laut Sandkuhl, dass es allein im Landkreis Diepholz einige Burgen dieser Art gegeben habe. Die Seite www.alleburgen.de liste mehr als 20 auf. Vermutlich sei diese Aufstellung aber nicht vollständig. Grund: „Viele frühe Befestigungen sind sicher im Laufe der Zeit untergegangen und vergessen worden.“