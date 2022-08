Die Landtags-Kandidaten der CDU für den Landkreis Diepholz

Facebook

Niedersachsen wählt am 9. Oktober einen neuen Landtag. Wir stellen alle Kandidaten vor, die die Bürger im Kreis Diepholz wählen könne. Folge 1: CDU.

Landkreis Diepholz – Unter besonderen Vorzeichen steht die Landtagswahl am 9. Oktober im Landkreis Diepholz, weil jede Partei gleich vier Kandidaten aufstellen muss. Denn der Landkreis ist in vier unterschiedliche Wahlkreise eingeteilt.

Die Wahlkreise Wahlkreis 38, Nienburg/Schaumburg: Dazu gehören die Gemeinde Wagenfeld und die Samtgemeinde Kirchdorf. Wahlkreis 39, Nienburg-Nord: dazu gehört die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Wahlkreis 40, Syke: die Städte Bassum und Syke sowie die Gemeinden Stuhr und Weyhe. Wahlkreis 41, Diepholz: die Städte Diepholz, Sulingen und Twistringen sowie die Samtgemeinden Altes Amt Lemförde, Barnstorf, Rehden, Schwaförden und Siedenburg.

In einer Serie zur Landtagswahl stellt diese Zeitung die jeweiligen Kandidaten der Parteien für die Wahlkreise im Landkreis Diepholz vor – heute die der CDU.

Wahlkreis 38: Heinrich Kruse

Für Heinrich Kruse ist die Kandidatur im Wahlkreis 38 eine Premiere: Der 54-jährige wohnt in Nendorf und ist verheiratet. Der staatlich geprüfte Landwirtschaftsleiter führt mit seinen beiden erwachsenen Söhnen den Betrieb seiner Familie und arbeitet darüber hinaus seit vielen Jahren als Prüfer bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Als Bürgermeister von Stolzenau und stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Mittelweser ist ihm die Politik vertraut und wichtig. Seit zehn Jahren arbeitet er im Samtgemeinderat Mittelweser mit und seit sechs Jahren im Nienburger Kreistag.

+ Heinrich Kruse © CDU

„Der ländliche Raum liegt mir am Herzen und ich habe seit jeher Interesse daran, ihn weiter voran zu bringen“, sagt Heinrich Kruse. „Mein Fokus liegt dabei auf der Infrastruktur, der Landwirtschaft und dem Mittelstand.“

Weil ihm die Gleichstellung zwischen Stadt und Land enorm wichtig ist, lautet sein Motto: „Fürs Land vom Land“. Will heißen: Das Land soll vom Land Niedersachsen profitieren – aber umgekehrt auch das Land Niedersachsen vom Land.

Die persönliche Leidenschaft des Landtagskandidaten gilt übrigens seinem landwirtschaftlichen Betrieb.

Wahlkreis 39: Dr. Frank Schmädeke

Frank Schmädeke ist 57 Jahre alt, kandidiert im Wahlkreis 39 und gehört seit 2017 dem Landtag an. Im Jahr 1998 promovierte er zum Thema „Klimarelevanz Nachwachsender Rohstoffe“. Seitdem war er als Agraringenieur tätig.

+ Dr. Frank Schmädeke © Privat

Schmädeke ist seit 2011 Mitglied des Rates der Samtgemeinde Heemsen. Er gehört seit 2011 dem Kreistag im Landkreis Nienburg an und ist seit 2016 stellvertretender Landrat. Außerdem ist er CDU-Kreisvorsitzender. Ihm ist es wichtig, sich für die Anliegen der Bürger einzusetzen, „und innovative Ergebnisse und Lösungen für unsere Heimat zu erarbeiten“, sagt Frank Schmädeke. Er hat tiefe Wurzeln in der Landwirtschaft, war stellvertretender Bezirksstellenleiter der Landwirtschaftskammer in Nienburg. Sein Ziel: „Dem ländlichen Raum zwischen Hannover und Bremen ein selbstbewusstes Gesicht geben!“ Dafür müsse Geld zur Verfügung gestellt werden. An Möglichkeiten zur Stärkung des ländlichen Raums mangele es nicht: „Wir wissen, was wir wollen!“

Frank Schmädeke lebt in Heemsen und ist Vorsitzender der Flurbereinigung Heemsen und Lichtermoor.

Wahlkreis 40: Volker Meyer

Im Wahlkreis 40 tritt Volker Meyer wieder für die Union an. Der 54-Jährige ist bereits seit neun Jahren Mitglied des Niedersächsischen Landtags. Er ist Sparkassenbetriebswirt von Beruf und war außerdem Polizeibeamter im Bundesgrenzschutz. Der 54-Jährige wohnt mit seiner Familie in Bassum. Schon seit 1996 ist er Mitglied im Kreistag, seit 23 Jahren Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag und seit sechs Jahren stellvertretender Landrat. Außerdem führt er den CDU-Stadtverband Bassum und ist seit vier Jahren Vorsitzender der Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz, ebenso Beisitzer im Vorstand der Lebenshilfe Syke.

+ Volker Meyer © Privat

Im Landtag wirkt Volker Meyer als sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. „Mein Schwerpunktthema ist die qualitativ hochwertige und wohnortnahe medizinische und pflegerische Versorgung“, sagt der 54-Jährige. Sein ganz persönliches Motto formuliert der Landtagsabgeordnete so: „Aktiv für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region!“

In diesem Sinne engagiert sich Volker Meyer in der Feuerwehr seiner Heimatstadt. Er joggt gern und entspannt sich bei der Gartenarbeit.

Wahlkreis 41: Marcel Scharrelmann

Seit 2017 arbeitet der 40-jährige Marcel Scharrelmann aus dem Diepholzer Ortsteil Heede im Landtag mit. Er hat Wirtschafts- und Politikwissenschaften studiert und war Key Account Manager bei der ZF Friedrichshafen AG.

„Seit fünf Jahren macht es mir große Freude, mich für unsere Region politisch einsetzen zu dürfen“, sagt Marcel Scharrelmann. Sein ganz persönliches Motto lautet: „Zuhören. Verstehen. Machen.“ Der Dialog mit den Bürgern in seinem Wahlkreis ist ihm enorm wichtig: „Den Schwerpunkt meiner täglichen Arbeit bilden die vielen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.“

+ Marcel Scharrelmann © Michael Voelz

Der 40-Jährige ist Vater von zwei Kindern, sie sind zwei und fünf Jahre alt. So viel Zeit wie möglich verbringt der Landtagsabgeordnete mit seiner Familie – und weiß, wie wichtig Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und dass verlässliche Betreuungsstrukturen für Kinder in dieser Gesellschaft enormen Stellenwert haben: Seine Ehefrau Vanessa ist selbstständige Zahnärztin. Deshalb gehören bestmögliche Betreuungsangebote zu den politischen Zielen, die Marcel Scharrelmann im Landtag verwirklichen will.

