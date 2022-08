Die Freiwilligen-Agentur Stuhr „Mach Mit!“ in Heiligenrode ist das „Job-Center“ für Ehrenamtliche

Von: Rainer Jysch

Das Kern-Team der Freiwilligenagentur Stuhr „Mach Mit!“ möbelt die Spielgeräte hinter der Klosterkirche in Heiligenrode auf. Von links: Diethelm Parke, Daniela Stellmann (Kirchen Vorstand / Förderverein Kirche Heiligenrode), Gabriele Parke, Horst Pittelkow, Christian Andresen und Gudrun Baumann. Das weitere Agenturmitglied Stefan Koschade war an diesem Tag terminlich verhindert. © Rainer Jysch

Die Gruppe aus Ehrenamtlichen versucht durch ihre Arbeit ehrenamtliche Helfer zu vermitteln. Zwei Mal pro Woche bietet sie Sprechstunden für Interessierte an.

Heiligenrode – Mit Schwingschleifer, Akku-Schrauber, Pinsel und Farbe „bewaffnet“ rückten am Samstag die Mitglieder der Freiwilligen-Agentur Stuhr „Mach Mit!“ (FAS) zum Kirchenspielplatz hinter der Klosterkirche in Heiligenrode aus. Es ging darum, die dortigen Spielgeräte aufzumöbeln. „Hier hat der Zahn der Zeit genagt“, macht FAS-Pressewartin Gabriele Parke deutlich, dass das in die Jahre gekommene Inventar mit Wippe, Schaukel, Sandkiste, Tischen und Sitzbänken dringend einer Auffrischung bedarf. Die Mitglieder der FAS möchten mit der Aktion ein Zeichen setzen und auf ihre Tätigkeit innerhalb der Gemeinde aufmerksam machen.

Bereits vor mehr als einem Jahr hatten sie der Kirchengemeinde ihre Arbeitsleistung aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der FAS angeboten. Durch Coronabeschränkungen hatte sich die Umsetzung der Arbeiten jedoch verzögert. Der in den USA populäre „Day of Caring“ (deutsch: Tag der Fürsorge), bei dem Unternehmen ihre Mitarbeiter animieren, für einen Tag freiwilligen, unbezahlten, gemeinschaftlichen Arbeitseinsatz zum Wohle von sozialen Einrichtungen zu leisten, war die zündende Idee, die hinter dem Aktionstag der FAS steht. „Wir hoffen, dass das bei der einen oder anderen Organisation Schule macht“, sagt Gabriele Parke. „Unsere Aktion stärkt das Wir-Gefühl. Ich kann jedem nur empfehlen, das einmal auszuprobieren.“

Öffentlichkeitsarbeit trägt Früchte

„Die Freiwilligen-Agentur Stuhr ist eine Tochter der im Mehr-Generationen-Haus Brinkum (MGH) angesiedelten Bürgerstiftung“, erläutert Gabriele Parke. „Dienstags und mittwochs haben wir dort Sprechzeiten für Interessierte von 15 bis 17 Uhr.“ Alle vier Wochen kommt das Team im MGH zu Besprechungen zusammen. Seit dem Bestehen der FAS konnten schon viele Ehrenamtliche an Organisationen vermittelt werden. Eine Zahl lässt sich nur schwer ermessen. „Wir sind immer ganz glücklich, wenn unsere Öffentlichkeitsarbeit Früchte trägt und sich Personen für eine ehrenamtliche Aufgabe bei Organisationen melden. Nur bekommen wir von dort nicht immer eine Rückmeldung.“ Die Vereine seien stets froh, dass sich jemand gemeldet hat, fragen aber nicht, wie die Betreffenden den Job gefunden haben. Insbesondere um jüngere Ehrenamtliche anzusprechen, präsentiert sich die FAS seit einiger Zeit auch in den Sozialen Netzwerken. „Und es funktioniert“, freut sich Gabriele Parke. „Wir sind so eine Art Job-Center für das Ehrenamt“, bestätigt sie. „Wir versuchen, durch unsere Öffentlichkeitsarbeit ehrenamtliche Helfer zu vermitteln, sprechen Personen aber auch proaktiv an“, sagt Gudrun Baumann aus dem FAS-Team.

Mehr Jüngere Menschen im Ehrenamt seien wichtig

Für Christian Andresen (66) aus Neukrug war die Arbeit auf dem Kirchenspielplatz der erste Einsatz dieser Art für die FAS. Der selbstständige Vermessungsassessor bringt schon Erfahrungen aus anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten mit. Nun hatte er sich eine neue Aufgabe gesucht. „Wichtig ist, die Ehrenamtskultur hochzuhalten“, meint der 66-Jährige, der sich als Ausgleich in seiner Freizeit als Bergführer in den Alpen einbringt. „Es gibt so viele Dinge, die nur durch Ehrenamtliche getätigt werden, im Bereich der Pflege oder bei der Feuerwehr.“ Wichtig erscheint ihm, dass sich verstärkt Jüngere in einem Ehrenamt engagieren.

„Nachdem ich Haus und Garten in Ordnung gebracht hatte, bin ich aufgrund eines Presseartikels spontan aktiv auf die Freiwilligen-Agentur zugegangen und habe vor fünf Jahren bei den vielfältigen Möglichkeiten meine Hilfe angeboten“, erklärt Horst Pittelkow (67), der seit acht Jahren in Rente ist. Pittelkow fungiert als einer der Ansprechpartner während der Sprechstunden im MGH. Daneben kümmert er sich um den Web-Aufritt der Agentur.

Aktuell sucht das Team ehrenamtliche Unterstützung für die Betreuung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und Personen, die bei der Vermittlung von Deutsch-Kenntnissen behilflich sein können. Außerdem finden technikerfahrene Ehrenamtliche Aufgaben im Projekt „Technik-Tandem für Senior/innen“ in den Quartieren in Stuhr, Weyhe und Syke.

Weitere Infos www.Freiwilligenagentur-Stuhr.de.