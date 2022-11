Die Entschlammung des Mühlenteichs beginnt

Von: Gregor Hühne

Schweres Gerät: Zunächst wird eine Stahlbrücke und eine Straße aus Stahlplatten in den Mühlenteich verlegt, damit die Maschinen darauf fahren können. © Gregor Hühne

Der Mühlenteich in Heiligenrode wird etwa alle fünf Jahre von Ablagerungen befreit. Nun stehen die Baggerarbeiten erneut an. Schätzungsweise zwei bis drei Wochen lang wird ein beauftragtes Unternehmen nun circa 3.000 Kubikmeter Boden aus dem Teich holen und fachgerecht ablagern.

Heiligenrode – Alle Jahre wieder rückt schweres Gerät an den Mühlenteich in Heiligenrode an, um dort abgelagerte Sedimente aus dem Flusslauf zu baggern. Zuletzt war das im Jahr 2017 notwendig. Die Gemeinde Stuhr informierte am Donnerstag über den Beginn der Arbeiten, die sich über zwei bis drei Wochen erstrecken und rund 80.000 Euro kosten sollen.

Hayo Wilken und Ann-Kathrin Dittmer koordinieren das Vorhaben. Sie sind Experten des Fachdiensts 21 in der Gemeinde Stuhr und zuständig für Hoch-, Tief- und Landschaftsbau.

Die Ablagerungen, die der Klosterbach in den Mühlenteich bringt, waren einst geschätzte Nährstoffe für die Böden der Bauern. Nach Überflutungen schwemmte der Bach die Sedimente auf die Feldwiesen. Heute müsse das Schwemmmaterial aufwendig und regelmäßig entfernt werden. „Hier im Zulaufgeschehen fängt sich das Wasser“, erklärt Hayo Wilken. Dort bildeten sich Strudel, Sediment setze sich ab. „Dann ist das mehr oder weniger unser Problem.“

Seit der Begradigung des Flusslaufs im vergangenen Jahrhundert habe sich die Fließgeschwindigkeit des Klosterbachs erhöht und zusätzliche Ablagerungen verfingen sich im Mühlenteich. Deshalb müsse der Teich laut Fachdienst häufiger als früher ausgebaggert werden.

Experten vor Ort: Hayo Wilken und Ann-Kathrin Dittmer vom Fachdienst 21 – Hoch-, Tief- und Landschaftsbau. © Gregor Hühne

Die nun beginnenden Baggerarbeiten musste die Gemeinde zuvor beim Landkreis anmelden. Der erteilte die Anweisung, den Zeitablauf in den Herbst zu legen, um das Wasserhabitat möglichst wenig zu stören, schildert Ann-Kathrin Dittmer. Unter anderem wurde bereits am 4. Oktober damit begonnen, sachte den Wasserpegel im Mühlenteich zu senken – um rund 90 Zentimeter. So sollten sich Fische wie das Neunauge und Aal-Arten allmählich auf den veränderten Wasserstand anpassen.

Bei dem Vorhaben stehe der Schutz von Flora und Faune im Vordergrund. „Wir wollen nicht tiefer gehen und nur das abschürfen, was sich abgelagert hat“, konkretisiert Wilken. Doch ganz vermeiden lasse es sich nicht, dass etwas in Mitleidenschaft gezogen werde. Auch müsse der Flusslauf während der Baggerarbeiten weiter fließen. Zudem habe es Absprachen mit dem Fischereiverband gegeben und ein Gewässerökologe habe die Sedimente untersucht. Ergebnis: keine Schadstoffe im Teichboden.

Für die Pflege des Baches oberhalb des Mühlenteiches ist der Ochtumverband zuständig, ebenso wie für den Bereich ab dem Wehr. Parallel zu den Baggerarbeiten schneidet der Deichverband derzeit die Seitengewächse am Bach entlang runter – Routine in jedem Herbst.

Die Baggerarbeiten wiederum könne nicht irgendein Unternehmen ausführen. „Das muss fachgerecht erledigt werden“, sagt Hayo Wilken, der die Ausbaggerung am Mühlenteich bereits zum dritten Mal in 15 Jahren begleitet. Das Unternehmen Hackfeld aus Stuhr hat bei der Ausschreibung den Zuschlag von der Gemeinde bekommen – wie bereits vor fünf Jahren. Inhaber Heino Hackmann ist heute in der dritten Generation im Transport- und Abbruchgewerbe tätig. Sein Sohn steht an seiner Seite als Nummer vier in den Startlöchern.

Doch zunächst werde in dieser Woche eine Stahlkonstruktion als Brücke von der Straße Zur Malsch über das Flussbett gelegt. „Anschließend wird eine Stahlstraße ausgeplattet, damit die Lkw beladen rausfahren können“, sagt Heino Hackmann. Immerhin werden 260 bis 300 Touren nötig, um die Ablagerungen abzutransportieren, schätzt Fachdienstleiter Hayo Wilken. Die Bagger und Lkw würden ansonsten im weichen Boden stecken bleiben. Rund 3.000 Kubikmeter Abraum fielen beim letzten Mal an, so Wilken: „Dieses Mal wird das vielleicht etwas mehr werden.“