Die Atzen als Top-Act bei den Brinkumer 3 Days

Von: Fabian Pieper

Überzeugt von der Symbiose aus Fußballturnier und Schützenfest: (v.l.) Bürgermeister Stephan Korte, Frithjof Troue und Thomas Niestädt. © Fabian Pieper

Die Brinkumer 3 Days sind zurück: Nach der erfolgreichen Zusammenlegung des gemeinnützigen Kickers-for-help-Fußballturniers und des Brinkumer Schützenfestes im Sommer 2019 zu einer gemeinsamen, großen Veranstaltung, feiert das dreitägige Spektakel Ende August nach zwei Jahren Corona-Pause sein Comeback.

Brinkum – Zumindest ein Gutes hatte die coronabedingte Absage des bereits für 2020 und 2021 geplanten Festes: Für die Organisatoren um den Vorsitzenden den Schützenvereins Brinkum Frithjof Troue und Thomas Niestädt, stellvertretender Vorsitzender von Kickers for help, hielt sich der planerische Aufwand in diesem Jahr in Grenzen. „Das Programm war so für 2020 schon geplant“, sagt Niestädt, während Troue zustimmend nickt. Nach der Absage habe das Team auf 2021 gehofft, aber auch dort frühzeitig die Segel gestrichen. In diesem Jahr soll es im dritten Anlauf nun endlich klappen.

United 4, Axel Fischer, die Atzen und DJ Mambo

Dann sähe es am letzten Augustwochenende auf dem Schützenplatz Brinkum folgendermaßen aus: Am Freitag, 26. August, tritt die aus der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ bekannte Show-Band United 4 in Brinkum auf. „Eine richtig gute Band“, lautet Thomas Niestädts Urteil. Einen Tag später startet ab 10.30 Uhr das Benefiz-Fußballturnier für Hobbymannschaften und mit Rahmenprogramm wie Hüpfburg, Bullenreiten, Torwandschießen, einer Tombola und einem Menschenkicker.

Später am Abend dann finden die Brinkumer 3 Days ihren Höhepunkt: Auf der großen Sommerparty treten ab 20 Uhr Schlagersänger Axel Fischer und die Band Die Atzen („Wir feiern die ganze Nacht“, „Disco Pogo“) auf. Dazwischen sorgt DJ Mambo für gute Laune und Musik. Niestädt weist dabei auf ein für Brinkum charmantes Detail hin: „Die Atzen sind in diesem Jahr auch auf dem Brokser Heiratsmarkt“, sagt er. Dann grinst er und fügt hinzu: „Sie sind aber zuerst bei uns.“

Schützenfest ab Sonntag

Bereits am Samstag wird ab 14.30 Uhr das neue Königshaus ausgeschossen. Für Frithjof Troue nach drei Jahren fast wie eine Erlösung: „Wir wollen beim Königshaus auch endlich mal was ändern.“ Die Proklamation der neuen Würdenträger wird für Sonntag, 28. August, gegen 20 Uhr erwartet.

Generell gehört der Sonntag in erster Linie dem Schützenverein. Um 12.30 Uhr essen die Schützinnen und Schützen im Festzelt gemeinsam zu Mittag, bevor das noch amtierende Königshaus ein letztes Mal empfangen wird. Um 14.30 Uhr startet ein Familienprogramm mit den Kindermusikern Matt und Basti. Ab 15.30 Uhr schießen die Brinkumer Kinder ihren König und ihre Königin aus, die gegen 18 Uhr gekürt werden. Dazwischen spielt ab 16.30 Uhr und bis in den Abend hinein die Tanz- und Unterhaltungsmusik-Gruppe Rainbows.

Im Rückblick auf 2019 stellt Troue fest: „Der erste Versuch war ein großer Erfolg. Da haben sich beide gegenseitig befruchtet.“ Auch Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte spricht von einem „Riesenerfolg“ und von einer „tollen Symbiose“, die die Kombination beider Veranstaltungen mit sich gebracht habe.

Erlös geht an Pro Dem

Doch Thomas Niestädt gibt zu bedenken: „Wir machen das nicht bloß aus Spaß an der Freude“, sagt er und stellt den karitativen Zweck der Veranstaltung in den Vordergrund. Denn der Erlös aus Ticketverkauf für die Abendveranstaltungen, Tombola und Spenden geht in diesem Jahr an den Senioren- und Pflegestützpunkt Pro Dem, der sich unter anderem um an Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörige in Stuhr, Weyhe und Syke kümmert. In den Vorjahren – für Kickers for help ist es bereits die fünfte Benefiz-Veranstaltung in Stuhr – seien so laut Niestädt mehr als 25 000 Euro zusammengekommen, die etwa an die Syker Tafel oder den Hospizverein Stuhr gegangen waren.

Deshalb hoffen die Organisatoren auf großen Zuspruch seitens der Besucher: „Je mehr kommen, desto größer die Zuwendungen“, stellt Thomas Niestädt eine einfache Rechnung auf. Daher solle der Schützenplatz „so voll wie möglich“ werden. Daran hat der Bürgermeister bereits jetzt keinen Zweifel: „Man merkt, dass die Menschen im Kulturprogramm noch zögerlich sind. Aber wenn etwas ist, ist es sehr gut besucht. Ein wahnsinniger Ausdruck von Lebensfreude!“

Karten

Karten sind im Vorverkauf bei Nordwest-Ticket, im Bremer Tor und über Kickers for help erhältlich und kosten für den Freitag 5 Euro (Abendkasse 7 Euro), für Samstag 10 Euro (12 Euro) und für beide Abende zusammen 13 Euro.