Weihnachtsmarkt Stuhr: Programmänderung

Von: Sigi Schritt

Der Rotary-Club Syke baut hinter dem Büro von Hechler & Twachtmann Immobilien zwei Stände mit Aufwärmmöglichkeit auf. Carsten Fischer, Hannah und Rüdiger Blankenagel (Rotary Syke), Marktmeister Henning Sittauer und Volker Twachtmann (ISU) schauen sich den Stand schon mal an. © Sigi Schritt

Stuhr – Für das Bühnen-Kulturprogramm des diesjährigen Stuhrer Weihnachtsmarktes haben die Organisatoren krankheitsbedingt eine Änderung vorgenommen. Heute wird um 15 Uhr die Band SoulCake auftreten. Die jungen Musiker werden als Trio das 90-minütige Programm „Rocking Around The Christmas Tree“ präsentieren, erklärt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung.

Mit mehrstimmigem Gesang, Gitarrensolos, tiefen Bässen und Drums würden SoulCake die Besucher des Stuhrer Weihnachtsmarktes in eine musikalische Weihnachtswelt führen. Neben modernen Klassikern wie „Jesus, Oh What a Wonderful Child“ von Mariah Carey oder „I’m Dreaming of a White Christmas“ von Bing Crosby gibt es jede Menge anderer Songs aus dem Bereich Pop und Rock zu hören, die die Band auf individuelle Weise interpretiere.

Die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) und die Gemeinde Stuhr planen gemeinsam den Stuhrer Weihnachtsmarkt heute und morgen rund um das Rathaus. Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie findet der Stuhrer Weihnachtsmarkt ausschließlich draußen rund um das Rathaus statt.

Die Aussteller wie die Musikgruppen und Künstler des Bühnen-Kulturprogramms auf dem Rathausvorplatz freuen sich über zahlreiche Besucher. Angefangen bei den Musikfreunden der Gemeinschaft Stuhr, der Band SoulCake und den Anleitenden des Weihnachtssingens am Samstag, zu denen sich auch um 17 Uhr der Weihnachtsmann gesellen wird.

Am Sonntag wird Katie Breuer Kindern und ihren Familien eine musikalische Freude bereiten, der Posaunenchor der Kirche Heiligenrode tritt auf, sowie der Kinderchor Lollypops, das Saxophon Quartett Delmenhorst, und die Schüler der KGS Brinkum, die auch am Sonntagabend einen feierlichen Abschluss mit dem Weihnachtsmann finden werden.

Bürgermeister Stephan Korte eröffnet den Weihnachtsmarkt am Samstag um 14 Uhr. Die Öffnungszeiten sind heute von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.